Sánchez cede y prorroga el estado de alarma solo 15 días: hasta el 7 de junio

Gobierno y Ciudadanos han llegado hoy a un nuevo acuerdo para prorrogar el estado de alarma. La debilidad del Ejecutivo queda una vez más de manifiesto ante la falta de apoyos y ha tenido que ceder y renunciar a su expectativa de ampliar la excepcionalidad por periodo de un mes, como era su vocación en un principio y como figuraba en el borrador que el Gabinete llevó a la reunión del Consejo de Ministros que ha tenido lugar hoy en Moncloa. De este modo, la que se aprobará mañana en el Congreso de los Diputados no será la última prórroga como quería Pedro Sánchez, ya que solo se extenderá durante 15 días, hasta el 7 de junio a las 00:00 horas, pero -al mismo tiempo- el Ejecutivo se asegura acudir a la votación con los apoyos suficientes para sacarla adelante.

Las negociaciones se han sucedido a varias bandas durante toda la mañana, tal como informaba este diario, con la posibilidad abierta de que el Gobierno tuviera que renunciar a la prórroga de un mes. Sánchez y Arrimadas han seguido con sus contactos semanales y tanto Moncloa como Ciudadanos “muestran su satisfacción por la interlocución que están manteniendo" y que les ha llevado a cerrar hoy el acuerdo para prorrogar durante dos semanas más la excepcionalidad. Ambas partes “coinciden en que continúa siendo necesario prorrogar un mecanismo constitucional del estado de alarma para afrontar esta pandemia y que debe prolongarse solo por el tiempo estrictamente necesario”, han asegurado fuentes gubernamentales.

En este nuevo periodo, el Gobierno se compromete, además, a “analizar las medidas y, en su caso, reformas legislativas para una una salida ordenada del estado de alarma” que no precise en el futuro recurrir a este mecanismo constitucional. Desde el Ejecutivo ya se anticipó que se buscará una modificación en la legislación sanitaria para que no haga falta recurrir al artículo 116 de la Constitución en caso de nuevos rebrotes. Cs y Ejecutivo han pactado también que “en los aplazamientos tributarios motivados por el impacto económico negativo del COVID-19, se aumente en un mes (de tres a cuatro) el plazo para ingresar impuestos por los contribuyentes sin intereses de demora”, así como la “agilización del pago de prestaciones por ERTEs o desempleo a quienes aún no lo han cobrado”.

En este sentido, también se analizará la posibilidad de ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos y la consecuente exención de sus cuotas de Seguridad Social durante la percepción de dicha prestación. Por otro lado, se acuerda impulsar que el mes de julio de 2020 sea hábil en el Congreso de los Diputados a los efectos de agilizar el trabajo parlamentario y recuperar parte del retraso provocado por el COVID-19, informan las citadas fuentes gubernamentales.