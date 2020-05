Azúcar Moreno responde al tuit de una diputada de Vox de la que se mofó un asesor del PSOE

“No sabía que las Azucar Moreno eran diputadas”. Ése fue el tuit de la polémica que protagonizó Gonzalo Remiro, asesor en el Ministerio de Ciencia, comparando con sorna a Magdalena Nevado del Campo, diputada de Vox de la provincia de Cáceres y a su homóloga en Madrid, Carla Toscano de Balbín, con las hermanas Salazar. El comentario, de Remiro era retuiteado minutos después por Álvaro Lario, asesor del PSOE. Lario recordaba, también en tono jocoso, el estribillo de la popular canción Bandido.

A ello, Carla Toscano respondió: “Proges racistas e hipócritas, va por ustedes” y adjuntaba el estribillo de las Azucar mMoreno de “tus ojos, bandido, robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón”. Tu ausencia en mis noches provoca lamentos, suspiros y llantos, y oscura pasión".

Por su parte, Nevado del Campo, diputada por Cáceres, hizo alusión a la coincidencia extremeña con las cantantes que son originarias de Badajoz. Y le indicaba a la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, que su asesor es “un crack” al tiempo que aseguró que le “encantan sus vecinas” las Azúcar Moreno.

.@Adrilastra tu asesor es un crack. Ahora lo tiendo todo. Me encantan mis vecinas las “Azúcar Moreno”, supongo que a vosotros no, ya que las confundís con nosotras. Espero que no sea por la raza. pic.twitter.com/RMCzAvrY3D — Magdalena Nevado VOX CC (@malenanevado) May 18, 2020

Además, las diputadas de Vox tildaron de “machista” el comentario y se preguntaron qué pasaría si hubieran dicho algo similar los de su partido. Además, lamentó que la propia ministra de Igualdad, Irene Montero no lo considerara machismo.

Las cantantes Azúcar Moreno han respondido. Primero retuitiearon el tuit de Toscano donde incluía un vídeo de las mismas. “No somos afines a ningún partido ni ideario político. Somos personas trabajadoras que lo único que nos gusta es que se respete a todo el mundo por igual. La mejor receta es el amor, no la política” e incorpora su disco “love is love”.

Además, respondían a Carla Toscano a quien le agradecía que las hubiera defendido. “Gracias por defendernos y amplificar una voz y una defensa que no se escucharía si no fuera por ti. Sabemos de la pobre dialéctica de individuos como Álvaro Lario y Gonzalo Remiro -los que se mofaron de ambas-, pero te decimos algo: “Hiere quien puede, no quien quiere”. “Ánimo y a por ellos”. Toscano les respondía con un “¡Ya quisiera yo parecerme a vosotras!"