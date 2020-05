Simancas culpa del pacto con Bildu al PP "por dejar tirados a los españoles”

El secretario general del PSOE en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, ha asegurado este viernes que “la culpa” de que los socialistas pactasen con EH Bildu la derogación de la reforma laboral “la tiene el Partido Popular por dejar tirados a los españoles” al no apoyar la prórroga del estado de alarma. En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Simancas ha reconocido que quizás fue “inoportuno” alcanzar este acuerdo, que ha provocado que la CEOE haya suspendido el diálogo social con el Ejecutivo.

“La CEOE se ha levantado y volverá a la mesa. No hay alternativa al dialogo social”, ha opinado. En este sentido, el dirigente socialista ha asegurado que le “hubiera gustado” que la patronal hubiera “dado un toque de atención a PP y Vox” por no apoyar la prórroga del estado de alarma. “Sin vida ni salud no hay empleos, dividendos ni beneficios”, ha advertido.

Un acuerdo “inoportuno”

Para Simancas, “como no se salvan vidas es acabando con el estado de alarma”. “¿Por qué hace 15 días no hicimos un acuerdo con Bildu? Porque los 88 votos del PP tenían responsabilidad”, ha justificado, para después poner en valor las cinco abstenciones de la formación vasca: “Eran importantes para salvar la vida de los españoles”. En esta línea, ha recordado que EH Bildu “está en el congreso porque le han votado los españoles”. “Y el PP se había bajado y necesitábamos votos. El contador, y ustedes lo decían, estaba muy ajustado. Si lo que pedían era algo razonable, a lo mejor inoportuno, como derogar la reforma laboral, pues ejercimos nuestra responsabilidad”, ha apuntado. Así, Simancas ha reconocido que “el fin no justifica cualquier medio” aunque, a su juicio, “el fin de salvar vidas justifica el medio de derogar la reforma laboral”. “Creemos en ello. No vamos a prescindir de ese compromiso. El gobierno cuando pueda va a recuperar la agenda social y vamos a entrar a recuperar derechos laborales con el dialogo social con sindicato y patronales”, ha explicado.

Ensalza el trabajo de Lastra

El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha negado este viernes que esté en cuestión el papel de su portavoz, Adriana Lastra, por la firma del acuerdo con Bildu sobre la reforma laboral y ha señalado que gracias a su "gran trabajo" negociando la investidura "hoy hay Gobierno".

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE' y sobre la asunción de responsabilidades, Simancas ha señalado que la única responsabilidad del grupo socialista "es la de sacar adelante el estado de alarma que salva vidas, gracias al trabajo de Adriana Lastra".

“Hoy hay gobierno gracias a su trabajo en la sesión de investidura que consiguió los apoyos y hoy tenemos 16 reales decretos leyes gracias al trabajo de Adriana Lastra y el grupo parlamentario y hemos prorrogado cinco veces el estado de alarma, salvando vidas, gracias a su trabajo”, ha aseverado.