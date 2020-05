Álvarez de Toledo llama “terrorista” al padre de Iglesias: “Su aristocracia es la del crimen político”

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha calificado esta mañana de “terrorista” al padre del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Una afirmación ante la que el líder de Podemos ha avanzado que “invitará” a su padre a que “ejerza las acciones oportunas”. La diputada popular ha pronunciado esta acusación en respuesta a las alusiones constantes que Iglesias ha hecho a su condición de marquesa: “Como sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos responsables de lo que vayan a hacer nuestros hijos. Se lo voy a decir por primera y ultima vez. Usted es el hijo de un terrorista, a esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político”.

En su réplica, Iglesias ha asegurado que esa afirmación no lograría el objetivo de provocarle: “Señora marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Ha cometido un delito en esta tribuna y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de llamar terrorista a alguien que le saldrá gratis. Invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas”.

Al término de la interpelación de Álvarez de Toledo a Iglesias, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pregunta a la portavoz popular si deseaba retirar la afirmación de que el padre de Iglesias “es un terrorista”. Álvarez de Toledo ha asegurado que no y se ha limitado a señalar la antigua militancia de Javier Iglesias en el Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP). Finalmente, y a pesar de esta negativa a retractarse, Batet ha optado por retirar esta afirmación del diario de sesiones.

Antes de todo esto, Álvarez de Toledo había calificado a Iglesias de “impostor”, de “jugar con la democracia” y de tener una “larga relación de intimidad antidemocrática con el inframundo de ETA” y una “insólita condescendencia con la violencia”. Ha hecho un repaso por algunas de las afirmaciones que Iglesias realizó en el pasado sobre la violencia terrorista, para terminar calificando al líder morado de “embajador de ETA en el Gobierno de España” y de “burro de Troya en la democracia”. “Usted es una anomalía europea, no sólo por comunista. Aprovecha la pandemia, la tragedia española, para hacer avanzar su proyecto que no es otro que el fracaso de la España constitucional. ¿Usted me va a hablar de dictadura? El discípulo de los ayatolás de Irán, el prolijado de Chávez y Maduro. La prima de riesgo española lleva su nombre, es el espantajo de los inversores y el argumento de los recelos europeos. Destruye empleo, amenaza las pensiones y el sueldo de los funcionarios. No necesitamos a caudillitos carismáticos. Usted es el pesimismo y la caspa”, ha añadido.

En su respuesta, ha asegurado que el PP, en su opinión, está haciendo el “camino inverso” al protagonizado por Manuel Fraga cuando éste, en la Transición, pasó de ser ministro de Franco a fundador de un partido político: “Ni ustedes ni sus socios ultras nos van a dar media lección de lo que es ser patriota, de lo que es ser español y de lo que es defender España. Vamos a seguir gobernando y haremos cosas bien y cosas mal. Me preocupa que el PP se haya colocado en la mentira y en la falta de respeto. Nos tendrán enfrente, no les tenemos ningún miedo y la ciudadanía de este país les situará en el lugar de la historia que les corresponde”.