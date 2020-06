El Gobierno cree que ha sido “transparente” durante la pandemia y que ha sido un “ejercicio agotador”

Sin portal de transparencia durante más de dos meses, bajo la acusación de la oposición de no responder a las preguntas de los ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno defiende que el ejercicio de transparencia durante la crisis sanitaria en España “ha sido absolutamente agotador”. Para el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la gestión del Ejecutivo en este sentido ha sido la adecuada.

Esta ha sido la respuesta del titular de Justicia en contestación a la pregunta del diputado del PNV, Mikel Legarda que le ha interpelado sobre si cree que se ha protegido los derechos fundamentales de la ciudadanía a lo largo del estado de alarma. Para Campo la declaración del estado de alarma “ha servido para proteger nuestros derechos y libertades, para proteger la salud pública y para regular que los servicios esenciales no fallen”. “Sí, este Gobierno ha velado por los derechos fundamentales de los ciudadanos”, ha contestado.

El PNV, sin embargo, no ha dado por válida la respuesta del ministro y ha censurado la paralización del Portal de Transparencia durante el estado de alarma. “El Gobierno no ha respetado el derecho de los ciudadanos a saber y preguntar, ni el derecho a recibir información veraz. El portal solo ha estado activo para la publicidad activa del Gobierno”. A su juicio, se podría haber levantado la suspensión, al igual que “hicieron otros ministerios para cobrar recibos e impuestos”. El diputado del PNV ha incidido en que “la crisis sanitaria no es una crisis de transparencia” y en que “ha sido un grave error que se pudo evitar”. Para el PNV , la transparencia “no ha sido una prioridad” porque “ha estado confinada”.

En su respuesta, el titular de Justicia enumeró que el Gobierno ha hecho un ejercicio enorme del control parlamentario en la contestación a preguntas de los diputados, en las semanales comparecencias del ministro de Sanidad en el Congreso y en las comparecencias diarias. Ha refrendado que “el ejercicio de transparencia ha sido absolutamente agotador”. A modo de reflexión, Campos ha asegurado que esta crisis “no consiste en salir vencedores y vencidos sino cohesionados”.