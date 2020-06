El PP, contra Iglesias: “En campaña es de Podemos, ahora vemos un monaguillo del PSOE”

El ya habitual cara a cara de cada miércoles en el Congreso entre el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha vuelto a dejar hoy un buen número de acusaciones cruzadas y momentos de tensión de en la sesión de control al Gobierno. “¿Considera que sus iniciativas favorecen la reconstrucción económica de España o solo la de los miembros de su partido? Entenderá el enfado de la gente que no cobra los ERTE pero que ve cómo un amigo suyo sí cobra una puerta giratoria. Es usted el vicepresidente de derechos sociales y el primer derecho de los españoles es que sus gobernantes no se rían a la cara como hace todos los miércoles”, ha recriminado el dirigente popular al líder de Podemos.

García Egea ha cargado contra el vicepresidente por lo sucedido en las residencias de mayores durante la crisis sanitaria: “Asumió el mando único de las residencias de mayores, es decir, el único que manda en este tema. ¿Me podría decir una decisión concreta que haya tomado en materia de protección de nuestros mayores?”. El diputado popular ha lamentado que le haya “dado tiempo a ocupar un sillón en el CNI, a nombrar a 92 asesores a dedo y a insultar a los que se han anticipado y han salvado vidas que son los presidentes autonómicos del PP” y, al mismo tiempo, no “sepan contar a los muertos” por el virus: ¿Qué es eso tan grave que ocurrió el 8 de marzo que ustedes quieren tapar?; ¿qué es eso tan grave para presionar al poder judicial?. Usted y el señor Sánchez están acusando de falta de rigor a la Guardia Civil, los de los test falsos y las mascarillas falsas. No me va a responder y ya sé por qué, porque cuando ha conseguido el sillón ya no le duele el sufrimiento de la gente. Usted en campaña es de Podemos y en el Gobierno estamos viendo un monaguillo del señor Sánchez”.

En su réplica, Iglesias ha criticado duramente lo que, a su juicio, no son más que falsedades en torno a la gestión de la residencias: “Que ustedes mientan no es ninguna novedad, pero que lo hagan a los niveles que lo están haciendo, cuando se trata de vidas de millares de ancianos es deleznable incluso para ustedes. Qué poca vergüenza”. Iglesias ha asegurado que el Gobierno, en una orden del 23 de marzo, facultó a la autoridad competente de cada comunidad a intervenir los centros residenciales y ha recordado la polémica interna sucedida en el propio Gobierno autonómico de Madrid (PP), después de que uno de sus consejeros calificara de “inmoral e ilegal” la orden para no derivar a enfermos de residencias a los hospitales. A juicio del vicepresidente y líder de Podemos, el hecho que demuestra la “derrota política” del PP tiene su origen en el consenso social e internacional en torno a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital: “Por eso gritan, mienten y patalean”.