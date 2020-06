Fernández Vara reconoce que le hubiera gustado otro Gobierno “más estable” que no dependiera de ERC

El PSOE ha reunido hoy a su Consejo Territorial, el órgano del partido que aglutina a los líderes autonómicos socialistas, por segunda vez durante el estado de alarma y con miras a establecer una estrategia coordinada de cara a la “nueva normalidad” que arrancará el próximo 21 de junio. El presidente del Consejo y de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha comparecido tras la cita haciendo una llamada a la “unidad” y lamentando la situación de debilidad que vive el actual Ejecutivo. Vara ha reconocido que “hubiera preferido que el Gobierno fuera de otra manera”, “más estable”, ha dicho, para defender a continuación que el hecho de que la “derecha y el centro derecha se hayan inhibido” de su responsabilidad obligó a alinearse en una única dirección. “Solo ha quedado esta opción con Podemos y pactos con otros partidos”, ha señalado sin querer referirse directamente a los partidos soberanistas.

Sobre estas formaciones independentistas, sí ha señalado que le “encantaría que quienes quieren irse de España o romper España no fueran determinantes” para la gobernabilidad, sin embargo, “eso no lo elegimos nosotros, sino los ciudadanos”. “Me hubiera gustado otro Gobierno y que no dependiera de los independentistas”, ha reiterado. Y sobre el rol que estas formaciones puedan tener con la entrada de Ciudadanos en juego, para aprobar -por ejemplo- los Presupuestos, Vara ha puesto como ejemplo su mayoría absoluta en Extremadura y la de García-Page en Castilla-La Mancha, territorios en los que se ha optado por buscar el acuerdo y evitar la crispación. “El centro está vacante”, ha advertido, mirando a la formación de Inés Arrimadas, a la que ha agradecido “su actitud inteligente de dar una oportunidad al diálogo".

“Si les preocupa lo que pueda hacer ERC con los Presupuestos, que hagan que no sean decisivos”, ha recomendado el presidente extremeño a la formación naranja. Una vía trasnversal que Pedro Sánchez ya dejó entrever en su intervención del domingo en Moncloa y que Vara ha emplazado a recorrer. “Los Presupuestos no van a ser los que queramos nosotros, ni el que quiera Podemos, ni el que quiera Ciudadanos, ni el que quiera nadie. Tiene que ser aquel que sume y hay que intentarlo”, ha zanjado.