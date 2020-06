Los letrados del Congreso tumban la comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos que pidió Podemos

La comisión de investigación que registró Podemos en torno al Rey Emérito, Juan Carlos de Borbón, para abordar las “relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí, su vínculo con instituciones y empresas españolas y sus efectos sobre el erario público” no se constituirá finalmente. Los letrados del Congreso de los Diputados han elaborado un informe en el que se oponen a la creación de esta comisión con el argumento de que la inviolabilidad del Rey tiene efectos “permanentes”. Y es que Podemos había tratado de sacar adelante en esta ocasión la comisión de investigación al circunscribir el objeto de la misma a las actividades de Don Juan Carlos a partir de 2014, esto es, tras su abdicación. Para ello, el grupo parlamentario liderado por Jaume Asens se apoyaba en la decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación en torno a este asunto. Sin embargo, el criterio de los letrados no tiene en cuenta esta circunstancia y cierra la puerta a la comisión. La decisión final, no obstante, está en manos de la Mesa del Congreso. Sin embargo, fuentes parlamentarias confirman a LA RAZÓN que, con este informe sobre la mesa, se da por hecho que la mayoría de PSOE, PP y Vox en el órgano rector de la Cámara Baja terminen tumbando, de nuevo, la constitución de la comisión.

Los letrados, además de dirigir este informe a la Mesa del Congreso, han puesto en conocimiento de los grupos parlamentarios su criterio. El primer en reaccionar a este decisión ha sido el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique: “Ahora nos dicen que, aunque Juan Carlos I de Borbón hubiera cometido delitos tras su abdicación, estarían relacionados con hechos cometidos durante su reinado. Parece que la inviolabilidad del 56.3 es eterna, contra el criterio de la Fiscalía y la reforma de la LOPJ del 2014”. A juicio de Echenique, “es insostenible que la inviolabilidad del 56.3 se pretenda aplicar a presuntos delitos cometidos como parte de la actividad privada de Juan Carlos I de Borbón y fuera de su actividad como Jefe del Estado, pero que se proyecte al futuro tras la abdicación es nuevo” y lamenta que “cada vez necesitan argumentos más alambicados y más débiles para seguir protegiendo a la Casa Real y seguir poniéndola por encima de la ley. Nosotros, por supuesto, lo vamos a seguir intentando. Nuestra democracia no se puede permitir mirar para otro lado”.