La AVT “planta” al Gobierno y no acudirá por vez primera vez al Congreso el Día de las Víctimas del Terrorismo

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) no asistirá por vez primera este año al Congreso en el homenaje que cada 27 de junio rinde la Cámara Baja a las víctimas. En su lugar, ese día y a la hora prevista del acto en el hemiciclo, la AVT se concentrará enfrente del Congreso donde darán lectura a un comunicado en recuerdo de esas víctimas. Los motivos por los que la AVT ha decidido “plantar” esta año al Congreso es porque consideran que el Gobierno “ha traspasado una serie de líneas rojas”: el “protagonismo político y reconocimiento” a los “herederos del brazo político de ETA”, es decir, Bildu, y la política penitenciaria seguida respecto a los presos de la banda terrorista, con el acercamiento de presos condenados por graves delitos, ”incluidos de sangre”, a cárceles próximas al País Vasco, habiendo decido el Ejecutivo, según la AVT, “a una histórica reivindicación de ETA acercando a un preso terrorista a una prisión próxima su domicilio, sin exigirles ni la colaboración con la Justicia ni la deslegitimación de la violencia terrorista”; a la vez que se ha clasificado en tercer grado a presos por delitos de terrorismo sin exigirle tampoco esa colaboración con la Justicia

Así, en relación con el “protagonismo político y reconocimiento que por parte del Gobierno y de los partidos que forman parte de él, se ha dado a los herederos del brazo político de ETA”, en referencia a Bildu, la AVT recuerda que presentado “cientos de indicios para su ilegalización” que no han prosperado; mientras que, por el contrario, los sucesores de Batasuna, “no sólo se jactan de quitar y poner gobiernos sino que se pactan con ellos reformas legislativas relevantes para el futuro de nuestro país y de todos los españoles”.

Por ello, la AVT defiende que EH Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más “hasta que no condenen la violencia de ETA y admitan que no tuvo ninguna justificación” los actos de terrorismo que llevó a cabo durante décadas. “No se puede permitir que en ese mismo Congreso en el que se organiza el homenaje a las víctimas y en el que ellos presumen de ser decisivos, expongan día sí y día también un relato falso de lo ha sucedido en este país”. Por ello, añade el colectivo de víctima, el Gobierno “está sustentado por un partido que está más preocupado por los presos por delitos de terrorismo que de las víctimas” ; y, a la vez, el Ejecutivo ha permitido que individuos condenados por terrorismo, como Arnaldo Otegi, “sean entrevistados en la televisión pública que pagamos todos los españoles

Junto a este trato a Bildu, la AVT esgrime también la política del Ejecutivo respecto al acercamiento de presos de ETA como segundo argumento nucleara para no acudir el día 27 al Congreso para el homenaje a las víctimas del terrorismo. Y ello, afirma la AVT, porque el actual Gobierno “siempre ha apostado por el acercamiento de presos condenados por graves delitos, incluidos de sangre, a cárceles próximas al País Vasco. Incluso, recientemente ha cedido a una histórica reivindicación de ETA acercando a un preso terrorista a una prisión próxima su domicilio, sin exigirles ni la colaboración con la justicia ni la deslegitimación de la violencia terrorista”. Y ello les lleva a la conclusión de que este Gobierno “parece mucho más preocupado por los derechos de los terroristas presos que de sus víctimas”, además de asistir “con total pasividad a todos los homenajes que se siguen llevando a cabo a los terroristas en las calles del País Vasco y Navarra”.