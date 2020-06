Iglesias acusa al PP de “traición” por “conspirar” para que la UE imponga recortes a España

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha acusado esta mañana al Partido Popular de conspirar para que Europa obligue a España a acometer recortes y ajustes: “Hay algo muy importante de lo que se está discutiendo para el futuro de España y se está discutiendo en Europa. Y resulta que nos tenemos que enterar de que están colaborando con sus amigos de la extrema derecha holandesa, danesa y austriaca para que las autoridades europeas traten de condicionar la ayuda a España para hacer recortes en los servicios públicos. ¿Saben cómo se llama eso? Traición a España. Podrán envolverse en cientos de banderas, pero quien conspira en Europa para que aquí se hagan recortes solo tienen una denominación y eso los ciudadanos lo saben”, ha señalado Iglesias en su respuesta a la pregunta que le ha formulado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la sesión de control al Gobierno que acoge el Congreso este miércoles.

El líder de Podemos ha lamentado que los populares no acepten el resultado de las urnas: “Tengo la sensación de que la provocación constante, el berrinche, la mala educación responde a una realidad muy triste que es un problema para la democracia: que ustedes no saben perder”. Y es que, según el diagnóstico de Iglesias, en el PP sólo “creen en la democracia si gobiernan. Si no, son capaces de cualquier cosa con tal de recuperar el poder que entienden que les corresponde por derecho divino”. En este contexto, el vicepresidente segundo ha pedido a la bancada de Pablo Casado que “reconozca los procedimientos democráticos, sea una oposición digna, haga propuesta, deje de provocar, de insultar y de crispar”. Si lo hacen, ha añadido Iglesias, “tendrán la mano tendida de este gobierno”.

En su pregunta, el diputado popular García Egea había hecho un relato de la transformación que, a su juicio, ha protagonizado Iglesias con motivo de su entrada en el Gobierno: “En política no se pide perdón, se dimite. Lo dijo antes de olvidarse de los que sufren". Le ha vuelto a pedir responsabilidades una vez más por el alto número de fallecidos en las residencias de mayores, y le haya acusado de haber “enterrado” todos sus principios para convertirse en el “monaguillo” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y sentarse en la bancada azul. “Vaya viaje: ha pasado usted de los indignados a los enchufados, de los círculos a la poltrona, de politizar el dolor al CNI. Se ha convertido en el monaguillo de Sánchez, pero Moncloa bien vale una misa”, ha asegurado para concluir.