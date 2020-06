El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado la pretensión de seis condenados en el juicio del “procés”, que incluso esgrimieron el riesgo para su salud por la pandemia del coronavirus, de suspender sus penas de prisión. EL Pleno de la institución ha acordado por unanimidad rechazar por tanto las medidas cautelares que reclamaban los ex consellers Joaquim Forn -condenado a diez años y medio de cárcel-, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, del ex líder de la ANC Jordi Sánchez y del presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart.

Bassa fue condenada por delitos de sedición y malversación a una pena de doce años de cárcel, al igual que Turull, mientras que el Tribunal Supremo impuso a Rull una condena de diez años y medio de prisión y a Sánchez y Cuixart, de nueve años, en su caso únicamente por sedición.

En sus alegaciones para reforzar sus peticiones de salida de prisión, los condenados esgrimieron como circunstancia sobrevenida en respaldo de esa suspensión cautelar de sus penas de prisión la epidemia de coronavirus, lo que en su opinión justificaba su inmediata excarcelación al suponer un peligro para su salud dado “el riesgo especialmente alto de propagación” en los centros penitenciarios.

Sin embargo, el Pleno del TC concluye que el motivo esgrimido es ajeno al objeto de la medida cautelar planteada y recuerda que, en todo caso, “debe obtener una primera respuesta en el ámbito penitenciario”, que es el encargado, añade, de velar por la salud de los internos.

Además, el Pleno hace hincapié en que si la interrupción, entre el 17 de marzo y el pasado 15 de abril, del régimen de semilibertad del que venían disfrutando a raíz de la crisis sanitaria se adoptó para proteger “la salud propia y de los demás ciudadanos”, “en buena lógica la situación de excarcelación completa pretendida” ahora por los recurrentes “habría de comportar un aumento del riesgo que trató de mitigarse”.

“No corresponde a este tribunal dilucidar, y menos aún en este trámite incidental -dice el TC-, sobre la procedencia de excarcelación interesada por esta razón”. Y subraya que un pronunciamiento sobre ese extremo supondría “ignorar la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo”, al no haberse impugnado previamente ante el Constitucional “una previa resolución judicial denegatoria” de esa pretensión.

Tumba por "abusiva" la recusación en bloque de los magistrados

El Tribunal Constitucional también ha inadmitido a trámite, igualmente por unanimidad, los recursos planteados por el ex vicepresidente de la Generlitat Oriol Junqueras, el ex conseller Raül Romeva y la que fuera presidenta del Parlament Carme Forcadell en los que instaban la recusación de todos los magistrados. Pero para el TC esa pretensión es “impertinente” y “abusiva” y debe “rechazarse sin más” en consonancia con la jurisprudencia del tribunal sobre las recusaciones que se plantean “contra todo el colegio de magistrados”. Una inicativa que además, añade el Pleno, “carece de sustantividad jurídica y no es acreedora de una decisión sobre el fondo”. En sus resoluciones, el TC explica que la tacha dirigida contra todos los magistrados que conforman el tribunal “es equivalente a la descalificación del órgano mismo para conocer de los presentes recursos de amparo”. Y en este caso, aunque formalmente se recusa individualmente a cada uno de los magistrados, “la recusación tiene por

objeto recusar al Tribunal Constitucional".

Para la institución, la referencia personalizada a cada uno de los magistrados no impide apreciar “una recusación genérica” frente a todos ellos pues las causas de recusación invocadas “son las mismas para todos ellos y se fundamentan, no en la existencia de circunstancias personales que pudieran poner en duda su imparcialidad, sino en su condición de magistrados del Tribunal Constitucional”.