El Gobierno descarta la baja laboral retribuida para padres con hijos en cuarentena pero PCR negativa

Desde el mismo momento en el que abran los colegios, se darán decenas de casuísticas y de situaciones familiares ante los presumibles contagios que produzcan en las aulas. Y algunas de estos escenarios no contarán con la cobertura pública. Así lo ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, tras la celebración del Consejo de Ministros. Ha aclarado este martes que los padres que han de cuidar a sus hijos en cuarentena, pero que tienen una PCR negativa en Covid-19, no tienen derecho a una baja laboral retribuida. En el caso de que el niño sea negativo en la PCR pero tenga que hacer unos días de cuarentena, la portavoz del Ejecutivo ha indicado que el padre sería el cuidador del que hace la cuarentena y no del enfermo.

En todo caso, ha recordado que el Ministerio de Trabajo puso en marcha el programa ‘Me Cuida’, que permite que los trabajadores tengan derecho a una flexibilidad de la jornada laboral, incluso, del cien por cien, “y que permita acompasar esa necesidad de cuidados a esa situación de flexibilidad laboral”. El plan ‘Me Cuida’, que se aprobó al inicio de la pandemia ante el cierre de colegios, permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.

Por otro lado, si una persona es positiva en Covid-19, el criterio facultativo es que los convivientes más inmediatos se mantengan en cuarentena. “Los padres de los niños positivos sin duda son convivientes directos e inmediatos y, por tanto, tendrán derecho a la baja laboral retribuida”, ha aclarado. “Va a haber diferentes casuísticas dependiendo de la situación sanitaria”, ha señalado Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre el derecho de los padres a tener una baja laboral en caso de que su hijo tenga que hacer cuarentena por ser positivo en coronavirus o por ser sospecha de ello.

En este sentido, la ministra ha detallado que si un niño u otro miembro de la familia es positivo existe la obligación de realizar la cuarentena todos los convivientes directos y eso “obligatoriamente se tiene que acompañar de la baja laboral que permita la ausencia del trabajo” para evitar otros contagios. “Por tanto, tranquilidad en este sentido porque ya hay mecanismos y, en caso, de que se den nuevas circunstancias que no estén en este momento previstas y que requieran de la permanencia de los padres en el domicilio por alguna causa, se buscarán, como hemos hecho durante toda la pandemia, los mecanismos que permitan preservar la salid de los menores y cumplir con las recomendaciones sanitarias”, ha concluido.