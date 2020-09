José Manuel García-Margallo: “¿El CNI y Vicepresidencia? El tiempo aclarará todo”

Lo ha visto y lo ha vivido casi todo dentro del PP. Mariano Rajoy le echó de su Gobierno porque le torció el pulsó la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Estaba en aquel Consejo de Ministros al que ahora se mira para entender el «caso Kitchen». Margallo mide las palabras, pero entre líneas se entiende bien a quién salva y a quién señala.

– El PP echa de menos a un PP adulto. Esto se escucha en las organizaciones territoriales. ¿Lo entiende?

– En todos los partidos hay siempre un relevo generacional, al que no solo hay que dar paso sino también tiempo para consolidarse. Si usted mira a su alrededor, el propio PSOE, Podemos o Cs están en esa situación, probablemente porque estamos ante un auténtico cambio de era y ninguno ha encontrado las respuestas oportunas. Un partido como el nuestro, que ha sido capaz de enfrentarse a circunstancias económicas y sociales muy adversa, es perfectamente capaz de presentar propuestas serias y maduras para afrontar los retos que tenemos por delante.

– ¿Lo están haciendo?

– Casado debe tomar ya la iniciativa y proponer un gran proyecto de regeneración nacional al que se podrían añadir los demás partidos constitucionalistas, y que incluya la actualización de nuestras instituciones y el cambio del sistema productivo, que no puede vivir solo de los servicios y el turismo.

– ¿Su partido tiene motivos para estar preocupado por el «caso Kitchen» y porque vuelva otra vez la corrupción?

– Claro que debemos preocuparnos. La moción de censura y la caída electoral del PP trajeron causa de tres «ces»: Crisis, Cataluña y Corrupción. Además, me preocupa comprobar que la corrupción está lastrando la Marca España en el exterior en un momento en el que necesitamos la ayuda de fuera. Pero dicho eso, quiero aclarar que, de momento, no hay una imputación por el «caso Kitchen», por lo que me parece prematuro hablar de estos temas.

– Está imputado el «número dos» del Ministerio del Interior de aquella etapa.

– Me refería a la primera línea del Gobierno. A él no le conozco, he podido saludarle dos veces. Por cierto, en la reforma constitucional que planteé hace ya siete años proponía constitucionalizar la transparencia y la buena gobernanza con medidas muy concretas como garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General, la elección de los vocales del Consejo de Poder Judicial por los jueces y no por los políticos, y la protección de los ciudadanos, en especial los funcionarios que denuncien conductas irregulares de sus superiores. En EEUU fue la denuncia de un servidor público la que desencadenó el proceso por destitución de Donald Trump.

Es evidente que en el tema de la corrupción las cosas se podrían haber hecho mejor. Dejemos actuar a los tribunales»

– En esa comparación, ¿Rajoy es Trump?

– Creo que me he explicado con claridad. También tenemos que hablar del deterioro que en los últimos tiempos están sufriendo el Estado de Derecho y la independencia judicial: una fiscal general que es militante del PSOE, que ha sido ministra de Sánchez y que, además, ha sido reprobada tres veces en las Cortes. El hecho de que se apruebe una comisión parlamentaria para el «caso Kitchen», pero no para otros, como la financiación de Podemos o el caso DINA, no deja de ser preocupante.

– ¿Cómo debe gestionar el PP el escenario de presión política y judicial que se le abre por la investigación sobre el espionaje a Bárcenas?

– Debe ser exquisito con la presunción de inocencia, pero también limpiar el partido de personas que incurran en irregularidades probadas y tomar medidas para que no se repitan. Y, sobre todo, subrayar nuestras señas de identidad como un partido comprometido con los derechos y las libertades individuales, la separación de poderes, la economía social de mercado, el multilateralismo y el europeísmo. Además, los españoles no pueden vernos solo como una especie de Unidad Militar de Emergencia, a la que únicamente se acude cuando hay un desastre. Me gustaría que también nos viesen como la formación más idónea para administrar situaciones de bonanza. Y eso pasa porque no nos movamos un centímetro de la centralidad política, que es donde siempre han estado los españoles. Un partido no está en el centro porque haya otro a la izquierda y otro a la derecha, eso es, simplemente, estar en el medio.

– ¿Cómo es posible que en el Gobierno que presidió Rajoy hubiera una «operación parapolicial», como dice el juez, para espiar a Bárcenas y robarle información que perjudicaba al PP?

– En los cinco años en los que yo estuve en el Gobierno nunca se planteó semejante cosa en Consejo de Ministros, probablemente porque la gran mayoría de los ministros no teníamos competencia en las materias por la que usted me pregunta. Si se trató en reuniones más restringidas lo ignoro completamente. Por tanto, poco puedo aportar en este campo. Dejemos actuar a los tribunales.

– Pero aquel Gobierno de Rajoy parece que, como poco, dejó hacer a un personaje, hoy en la cárcel, como el comisario Villarejo. ¿Le vale como excusa que sostengan en su defensa que lo heredaron del PSOE y estuvo con todos los Gobiernos?

– Landelino Lavilla siempre decía que en política hay barro, pero por encima del barro hay siempre un horizonte limpio. El problema es cuando estás tan metido en el barro que no eres capaz de ver el horizonte. Pero respondiendo a su pregunta no, no lo es.

– En el PP dicen que Kitchen no se pudo poner en marcha solamente desde Interior, a título particular. Sin una responsabilidad superior en Moncloa.

– Mire, no lo sé, no tengo información, y no voy a especular. Lo que sí le puedo decir es que habría que remontarse a la devotio ibérica para encontrar un ejemplo de lealtad personal como la de Jorge Fernández Díaz.

– ¿Cree que Jorge Fernández pudo dirigir la Kitchen o que hubo una X en Moncloa?

– No le voy a contestar a esta pregunta. Sí sé que Jorge Fernández es un ejemplo de lealtad absoluta, como le he dicho antes.

– Otros ministros de Rajoy apuntan al CNI y a Vicepresidencia.

– El tiempo aclarará todo. Será un proceso largo, pero se sabrá.

– Al menos, ¿qué balance hace hoy del Gobierno al que usted perteneció?

– El primer Gobierno de Rajoy sacó a España de la recesión, pero cometió dos pecados de omisión: no revertir las políticas de Zapatero, que contribuyeron a la polarización de la sociedad y a la fragmentación del país, y no haber puesto en marcha un proyecto nacional para reforzar la idea de España y actualizar el Estado de las Autonomías. En mis Memorias Heterodoxas cuento como abogué por una reforma de la Constitución para fortalecer sus principios básicos (soberanía del pueblo español, unidad de España, separación de poderes, igualdad de los españoles en derechos y obligaciones y solidaridad) y para corregir los defectos de diseño y de funcionamiento sobrevenidos que con el paso del tiempo se habían evidenciado.

– No me ha mencionado la corrupción. ¿No hubo, cuanto menos, indolencia?

– Es evidente que las cosas se podían haber hecho mejor.

– ¿Usted, si liderara el PP, intentaría negociar los PGE del 21 con el Gobierno de coalición?

– El acuerdo supone que las partes que lo firman saben lo que pretenden conseguir y hasta donde pueden ceder. Y aquí nos encontramos con una situación absolutamente insólita: el Gobierno pide que apoyemos un Presupuesto cuyo contenido no conocemos. En Bruselas los Presupuestos salen porque nos ponemos de acuerdo democristianos, liberales, socialdemócratas y verdes. En el momento actual esta negociación es más necesaria que nunca porque las reticencias de algunos de nuestros socios van a crecer si comprueban que no somos capaces de traducir a números las reformas que nos hemos comprometido hacer. Hacer unos Presupuestos asumibles por Bruselas es tan complicado como querer hacer pastel de liebre sin liebre.

Me temo que hay Gobierno de Sánchez para toda la Legislatura. Me preocupa que el PP se aproxime a Vox»

– ¿Por qué no son posibles los grandes acuerdos de Estado?

– Los Pactos de la Moncloa y el Pacto Constitucional fueron posibles porque fueron protagonizados por dos partidos, UCD y PSOE, de centro derecha y centro izquierda, que eran capaces de ponerse de acuerdo en los grandes problemas de Estado. Esa capacidad para ponerse en el lugar del otro y llegar a acuerdos concretos se ha perdido porque la sociedad española se ha ido progresivamente polarizando y fragmentando. Si me permite añadir algo más, le diré que en aquellos años todos teníamos ganas de acertar, y ahora parece que lo único que nos importa es que se equivoquen nuestros adversarios políticos, aunque sus errores puedan causar un daño irreversible a España.

– En su partido, supongo que le consta, hay desconcierto y cierta sensación de que falta rumbo y estrategia.

– Quizá pueda usted tener algo de razón porque no hemos sido capaces de comunicar un proyecto propio, ni de explicar claramente nuestra estrategia. Pero es que la política actual es una política de luces cortas en la que nadie se molesta en explicar lo que es posible y lo que no lo es. Y eso provoca un enorme desconcierto en la opinión pública. Por otra parte, los partidos se han ido convirtiendo progresivamente en casi sectas religiosas, en las que todo el mundo quiere trabajar en la dirección del César y las decisiones se toman en cenáculos muy cerrados.

– ¿Fue un acierto cesar a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso?

– Cayetana es una persona muy inteligente y bien preparada, pero creo que nunca llegó a entender que un grupo parlamentario está al servicio del partido y no al revés, y que el portavoz del grupo exterioriza la voluntad del colectivo y no sus propias opiniones. Dicho eso, es sano que haya reflexiones y opiniones distintas en todos los temas porque la convivencia de sensibilidades diferentes enriquece el debate.

– ¿Le preocupa la moción de censura de Vox?

– Me preocupan dos cosas. Por un lado, que los sucesos que estamos viviendo estos días echen a muchos españoles descontentos en los brazos de Vox, lo mismo que la crisis financiera echó muchos indignados en los brazos de Podemos. Y que el PP caiga en la tentación de aproximarse a los postulados de Vox para evitar esas deserciones. Cuanto más crezca Vox, más posibilidades tiene Sánchez de seguir en Moncloa.

– ¿Cómo ve desde Bruselas a España?

– España está atravesando la peor pandemia desde la Gripe de 1918, la peor crisis económica desde 1929 y la peor crisis institucional desde 1975. Y nos pilla con el Gobierno más débil, más dividido y con los apoyos más heterogéneos que habíamos conocido hasta ahora. Lo que Unidas Podemos ha perdido no ha ido al PSOE, ha ido a las izquierdas nacionalistas. Lo que está a la derecha del PSOE está dividido también en tres fuerzas políticas: VOX, PP y Cs. Con esta situación no le extrañará que muchos de los que militaron en partidos constitucionalistas estén hoy pensando crear una especie de Agrupación al Servicio de la Constitución parecida a la Agrupación de Intelectuales al Servicio de la República que crearon Marañón, Ortega y Pérez de Ayala. Por algo será. Es lo que pasa cuando hay una crisis profunda. Después del desastre de 1898 hubo dos escuelas de pensamiento: los que creían que España se iba a pique y que los pueblos que ellos representaban debían cortar amarras y los que decidieron volcarse sobre una España sin pulso para volverla a la vida. Ése es el regeneracionismo que ahora debemos evitar.

– ¿La ayuda europea nos salvará?

– O nos ayuda Europa o no salimos. El Gobierno se está endeudando a precios razonables porque el Banco Central Europeo está comprando masivamente bonos españoles. Muchos de los programas de ayudas a empresas y trabajadores se están nutriendo de los fondos (MEDE, SURE y BEI) que se aprobaron en abril, y ahora estamos esperando como agua de mayo el dinero que vendrá del Programa de Recuperación. Esta ayuda no será suficiente y llegará un momento que no haya liquidez para cubrir la deuda de todos los Estados. Entonces los mercados empezaran a seleccionar y es muy posible que la prima de riesgo suba.

– ¿Ve Gobierno de Sánchez para toda Legislatura?

–Me temo que sí. En los tiempos que vivimos no hay dos Españas, hay cuatro. La de Sánchez e Iglesias, el único matrimonio por cuya indisolubilidad apostaría sin dudar; la España nacionalista, que siempre preferirá Sánchez a Casado; la constitucionalista de PP y Cs, que en estos momentos está en veremos; y la España de Vox, cuya idea no parece coincidir con la nuestra, ni en lo que se refiere a la organización territorial, ni al modelo económico o al proyecto de Europa. Solo así se explica que un Gobierno con más de 50 millones de muertos y la mayor caída económica que hemos conocido nunca siga campando a sus anchas.

– ¿Bruselas respeta al Gobierno de Sánchez?

– A mis colegas les preocupa la presencia de comunistas en el Gobierno. Algo que solo se produjo en la Francia de Mitterrand en 1981 y con Lionel Jospin en 1997. Las dos terminaron mal. Lo de Tsipras tampoco ayudó. Lo que más preocupa en Bruselas es el intento de demolición del orden internacional liberal que nos dimos en 1945. Intento de demolición que antes era ajeno al mundo occidental, pero que llegó a Washington con Trump; a Reino Unido, con Johnson; y al interior mismo de la Unión Europea con Orban y Andrzej Duda. Las contradicciones en el Gobierno tampoco contribuyen a tranquilizar los ánimos.