Errejón reabre la ofensiva contra la Corona con una propuesta para delimitar la inviolabilidad del Rey

Más País-Equo y Compromís continuan su ofensiva contra la Corona y presentan en el Congreso una proposición de ley para delimitar la inviolabilidad del Rey acotando los actos que realiza como Jefe del Estado y diferenciándolos de los que hace como “persona privada” y, por tanto, “no inviolable”.

Según han explicado en rueda de prensa el líder de Más País, Íñigo Errejón, la diputada de Equo, Inés Sabanés, y el diputado de Compromís, Íñigo Errejón la iniciativa llamada “Ley Responsabilidad de la Corona” tiene por objetivo “facilitar la transparencia y la rendición de cuentas” y delimitar los hechos que el Rey comete en su vida pública y en la privada. Según sus palabras la iniciativa buscar un tema “que no está resuelto” y dejar claro "por ejemplo que si el Rey actúa como comisionista no lo hace como jefe del Estado y no puede acogerse a la inviolabilidad”, señaló el portavoz de Compromís.

“Creemos que hay algunos casos en los que actúa como jefe del Estado y es inviolable y otros en los que actúa como persona privada y en eso no debe ser inviolable”, señaló, desde la base de que “hay que especificar cuándo es una persona privada y cuando un jefe de Estado inviolable”, explicó Errejón.