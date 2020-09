Los militares piden ayuda a las comunidades para compensar sus “paupérrimas retribuciones”

“Con el Ministerio de Defensa no hay manera”. Con estas palabras resumen desde la Unión de Militares de Tropa (UMT) el hartazgo de los uniformados ante la falta de respuesta a sus reivindicaciones, las cuales les llevaron la pasada semana a manifestarse en Madrid (junto a ATME) para, entre otras medidas, exigir unas retribuciones dignas. Por ello, ante esa “inacción”, han decidido pedir ayuda a las comunidades autónomas con una serie de propuestas para mejorar la situación del personal destinado en las diferentes regiones. Unas solicitudes que incluyen la creación de plazas en la administración para los efectivos que a los 45 años han de abandonar las Fuerzas Armadas, acceso preferente a la red de viviendas autonómicas o comedor más barato para sus hijos. De momento, ya han remitido sus propuestas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y según confirman, en los próximos días harán lo mismo con el resto de autonomías.

Tal y como recuerda la asociación mayoritaria de la escala de Tropa y Marinería al comienzo de su misiva, “las Fuerzas Armadas han demostrado su gran calidad humana, generosidad, profesionalidad, entrega, espíritu de servicio, compromiso y amor a España”. Y ahora, cuando los militares vuelven a estar de nuevo disponibles para lo que se les mande en la lucha contra el coronavirus, vuelven a la carga asegurando que el nivel de vida “no se corresponde en nada a nuestras paupérrimas retribuciones”.

Los uniformados solicitan esa ayuda a través de una serie de medidas que, en el caso de Madrid, ascienden a 11 y que podrían variar un poco dependiendo de la comunidad a la que se dirijan. Y la primera ha sido la comunidad madrileña porque fue la primera en interesarse por el despliegue de militares, algo que por el momento aún no se ha solicitado oficialmente. Al respecto, no dudan en recordar que, durante la crisis sanitaria, los militares han realizado “las labores de mayor fatiga y sacrificio”. Y lo han hecho, aseguran, “entregando lo mejor de cada componente de las Fuerzas Armadas, aun careciendo de medios y aunque nuestros sueldos no sean los mismos que sus compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Una realidad que demuestra, dicen, “que no somos un gasto superfluo”.

Eso sí, dejan claro: “No solicitamos ni pretendemos pedir ninguna ayuda económica por ningún tipo de las actividades realizadas, de nuestras funciones que siempre desarrollaremos con abnegación y espíritu de sacrificio”.

En concreto, la UMT pide a los presidentes autonómicos que consideren una serie de medidas que creen "pueden ayudar mucho al personal militar y que, en el caso de la Comunidad de Madrid, son las siguientes: