Vox pide que los funcionarios de prisiones sean agentes de autoridad

Vox denuncia la situación que viven los funcionarios de prisiones, de los que lamenta que no perciban una retribución justa ni medios de protección personal, así como formación, material y apoyo institucional.

Así lo han manifestado hoy portavoces del partido de Santiago Abascal como su secretario general, Javier Ortega Smith, la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, o la secretaria general en el Congreso, Macarena Olona desde la cárcel de Soto del Real en Madrid, donde los diputados de Vox se han reunido con los funcionarios de prisiones.

“Reivindicamos la situación dramática en la que tienen que trabajar. Están abandonados. Volvemos a decir alto y claro que necesitan estatuto, una retribución justa y medios de protección personal, formación, material y como no, apoyo institucional”, ha asegurado el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith.

Por su parte, la secretaria general del GP VOX, Macarena Olona, ha querido recordar que “la Justicia se administra en nombre del Rey” en referencia a su ausencia en el acto de entrega de despacho de los jueces en Barcelona. La también diputada ha valorado el “saber estar institucional” del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Un saber estar que, en palabras de Olona, no han demostrado ni el presidente del Gobierno ni la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, al señalar que la reacción del Poder Judicial había sido “sobredimensionada”.

Además, Rocío Monasterio ha cargado contra la “grave descoordinación de la que han sido testigos todos los madrileños” este viernes tras las dos ruedas de prensa simultáneas del ministro de Sanidad y del viceconsejero de la CAM para anunciar las nuevas medidas contra el coronavirus. “Madrid lo que necesita ahora es certidumbre y que los políticos velen por el bienestar de los madrileños y no por liderar o por enfrentarse a otras administraciones. El partido “las medidas necesarias y que no les tiemble el pulso, que no se dejen distraer”. Denuncia, además, Monasterio que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso "hizo mal en fiarse de Sánchez. Sánchez una vez más le ha engañado y está haciendo política contra Madrid”, ha recalcado.