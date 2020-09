Vox registrará la moción de censura contra el Gobierno de Sánchez el martes 29 de septiembre

La moción de censura será un hecho. Dos meses después de que el líder de Vox, Santiago Abascal anunciara su presentación, el grupo de los 52 la registrará el próximo martes 29 de septiembre. Así lo ha anunciado el propio líder del partido en una entrevista en El Toro TV. La formación política ya había reiterado en numerosas ocasiones que lo haría antes de que expirara el mes y ha apurado hasta el último momento con la idea de poder llegar a un acuerdo y aunar el mayor número de apoyos posibles.

Será el propio Abascal el candidato de la moción conta el Pedro Sánchez en la que, el diputado catalán, Ignacio Garriga será el encargado de defenderla.

El líder de Vox aseguró que hay un 36 por ciento de españoles que apoya esa moción, “más de los que nos votaron”, subrayó.

Sin embargo, las matemáticas hacen imposible que esta moción de censura prospere. -La idea de Vox, si la moción de censura prosperara su finalidad sería la de devolver la voz a los españoles con la convocatoria de unas elecciones-.

El Grupo Popular manifestó, desde el anuncio de la misma, su oposición y su líder, Pablo Casado, advirtió de que “todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía” ya que para que ésta prospere tendrían que contar con al apoyo de independentistas y Bildu, algo imposible. Además, consideran que la moción supone “salvar a Sánchez”. Sin embargo, desde Vox advierten de que considerar “inútil” una iniciativa por su falta de apoyos “sería condenar a la oposición a la más absoluta inactividad”.

Abascal ha instado a la “responsabilidad” de los diputados tras los últimos ataques del Gobierno al Rey y considera que éste es un motivo más para presentarla contra el Ejecutivo. Por ello, y ante la iniciativa del PP de pedir la reprobación y el cese del ministro de consumo Alberto Garzón y del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, el líder de Vox se preguntó por qué es inútil su moción y no esa reprobación que tampoco cuenta con los apoyos suficientes. “¿Significa eso que el PP va a fortalecer al Gobierno social-comunista y va a debilitar al Rey?”, se preguntó cuestionando los argumentos esgrimidos por parte de Casado.

Abascal aseguró que Vox no presenta la moción contra el PP, y que por ello “no voy a entrar en la trampa de criticar” a los populares. Asimismo, indicó que entiende que algunos consideren que no es el momento. “No quiero apelar solo al PP, sino que interpelamos a los 350 diputados y que reflexionen todos” y se mostró convencido de que los ciudadanos interpelarán a sus señorías en la calle por ello. El líder de Vox garantizó que hay “esperanza, posibilidades de concordia", pero no puede hacerse con este Ejecutivo. “Sostengo que este es el peor Gobierno del mundo en la gestión de la crisis del coronavirus. El Gobierno debería irse, por eso les hacemos una moción de censura”, aseguró Abascal. Además, destacó que todos están “dispuestos al diálogo”, pero “no con los que han asesinado a nuestros compatriotas” ni con los que quieren romper España.