Durante nueve años ha tenido que aguantar la pena de banquillo por una “intencionada” maniobra para incluirle en la demanda, y “sacar de ella al ex ministro” socialista Virgilio Zapatero, confundiendo, según denuncia, la fecha en la que se incorporó al Consejo de Administración de BFA, matriz de Bankia. Su incorporación se aprobó el 31 de julio de 1999. La liberación llega después de haber pasado “los peores nueve años de su vida”. La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la salida a bolsa de Bankia concluye sobre él -la Fiscalía pedía un año y medio de prisión por falsedad contable- que “resultaría absolutamente insostenible asignar algún tipo de reproche penal” a la actuación desarrollada por el ex presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento (CAC) de BFA, y ex integrante de su Consejo de Administración.

-¿Qué ha sentido al conocer la sentencia de Bankia y su absolución?

-Siempre he estado completamente convencido de que esto iba a terminar bien. Pero han sido nueve años durísimos, en los que cada día he vivido sintiéndome víctima de una injusticia enorme.

-¿Por qué?

-Yo no era miembro del Consejo de Administración que decidió la salida a bolsa de Bankia. Pero alguien rectificó la demanda para sacar de ella a un ex ministro del PSOE e incluirme a mí, aportando un certificado de mi incorporación a la matriz ocho meses después. Y por eso he pasado 9 años imputado en un procedimiento falso e injusto.

-¿A quién se refiere? ¿Quién es “alguien”?

-Herzog [abogado y ex portavoz de UPyD].

-Y ya liberado, ¿por qué cree que le mezclaron “injustamente”, como dice, en esto?

-No lo sé. Por mucho daño que quieras hacer a un partido político adversario, hay límites éticos y humanos que no deben traspasarse. Esto lo hizo a sabiendas, aportando un documento de meses después con conocimiento de lo que estaba haciendo.

