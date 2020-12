La andaluza, una coalición que goza de buena salud

Los dos años de coalición de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, pueden definirse por un tono moderado y una gestión acertada de la Covid durante los ochos meses que llevamos luchando contra la pandemia. De hecho, el presidente popular, Juanma Moreno, ha sido capaz de proyectar una imagen de talante y rigor durante estos dos primeros años. Quizá su protagonismo hasta el ecuador de la Legislatura explique la caída de su socio de gobierno, Juan Marín, que sufre el desgaste de gobernar, según reflejan los sondeos electorales.

Como todos los gobiernos autonómicos la lucha contra la pandemia ha sido la protagonista durante estos últimos meses. En este aspecto, Andalucía tuvo la suerte de que la incidencia del coronavirus en primavera fue menor en comparación con otros territorios. Así, mientras que a Madrid, Cataluña o País Vasco el confinamiento llegó con retraso, a Murcia, Asturias, Galicia o Andalucía el aislamiento les permitió promedios más bajos de enfermos y muertos. Esta circunstancia le ayudó a construir un relato de éxito, pese a que, la comunidad ha sido más golpeada en la segunda ola pero sin llegar al colapso. Pese a las amenazas de Vox que ponían en peligro las cuentas del Gobierno, finalmente los de Abascal las apoyaron tras negociar con PP y Cs unos acuerdos. En este sentido, la coalición ha dado luz verde a un ambicioso proyecto con el apoyo a los autónomos y el Plan Andalucía para reactivar la economía como pilares de los presupuestos regionales.

Estos motivos explicarían que la coalición de Gobierno en la comunidad avance con paso firme. El gobierno que logró echar a los socialistas tras 36 años en el poder podría expandir su andadura otros cuatro años. Según la estimación de voto que ofrece la encuesta realizada por la empresa NC Report, encargada por LA RAZÓN, la unión de PP, Vox y Ciudadanos (Cs) sumaría una mayoría absoluta de entre 56 y 59 diputados que permitiría hacerlo.

Nc report Andalucía

De celebrarse ahora las elecciones autonómicas, el presidente Juanma Moreno podría volver a serlo, si se reeditara la alianza con Cs, comandado por Juan Marín en la región, el actual vicepresidente de la Junta, y con Vox, la formación cuyo portavoz parlamentario es Alejandro Hernández.

No obstante, el PSOE-A volvería a ganar las elecciones, al lograr el 28,9% de los votos, lo que se traduciría en 37 o 38 escaños, cuatro o cinco más de los que el partido que lidera Susana Díaz, obtuvo en las últimas elecciones autonómicas que se celebraron en diciembre de 2018, gracias a un punto más.

Por su parte, el PP de Moreno aumentará su respaldo, al pasar del 20,7% al 25,9, esto es, algo más de cinco puntos, lo que le permitiría sentar en la Cámara autonómica entre 31 y 32 parlamentarios, cinco o seis más de los que tiene en la actualidad. Esto haría que los populares siguieran necesitando para perdurar en el poder a Cs y a Vox.

En la tercera plaza del podio electoral se situaría el partido naranja que sí que sufriría un fuerte descenso respecto a los resultados de las elecciones autonómicas. Los de Marín, por lo tanto, seguirían la misma trayectoria que el partido a nivel nacional, que también acusa cierto desgaste, en comparación con los resultados del 10 de noviembre de 2019. En este sentido, los naranjas andaluces continuarían en tercera posición, aunque registrarían una caída de 5,6 puntos y obtendrían entre 13 o 14 escaños, es decir, siete u ocho menos de los 21 con los que cuenta ahora la formación que capitanea Marín.

Por lo que respecta a Vox, avanzaría hasta convertirse en la cuarta fuerza política en la comunidad, aumentando su cosecha de sufragios en algo más de un punto, lo que podría proporcionarle un diputado más de los que arañó en 2018, es decir, 13. Ahora su grupo tiene 11 integrantes, al haber pasado una ex diputada de esa formación al grupo de no adscritos. Esto confirmaría así que el partido que comanda a nivel nacional Santiago Abascal, cuenta con un suelo electoral consolidado en la región, pero que aún no es equivalente al que logró Adelante Andalucía, por la izquierda en las pasadas autonómicas.

En la encuesta de NC Report, para la que se han realizado 900 entrevistas en 74 municipios andaluces y tiene un margen de error aproximado de 3,3%, se ha diferenciado entre Unidas Podemos, donde estaría integrada Izquierda Unidad (IU), y Anticapitalistas, al haber salido Teresa Rodríguez de Podemos. De hecho, ha sido expulsada recientemente de Adelante, junto a otros ocho parlamentarios y pretende articular un proyecto alternativo, según ha anunciado la propia Rodríguez tras las desavenencias con los su antiguo partido.

La encuesta de NR Report coloca a Unidas Podemos como quinta formación, por detrás de Vox, con un 11,3% de los sufragios, que le valdrían para ocupar 11 o 12 asientos del Parlamento autonómico. Por último, Anticapitalistas conseguiría el 4,8%, haciéndose con entre dos y cuatro escaños.

Con la calculadora en la mano, las fuerzas de la izquierda, PSOE, Unidas Podemos y Anticapitalistas, se quedarían a un diputado de la mayoría absoluta, que está fijada en 55. No en vano, Unidas Podemos y el embrionario proyecto de Rodríguez se anotarían entre uno y cuatro parlamentarios menos que los 17 que le dieron las urnas a Adelante Andalucía. En general, el bloque de izquierdas subiría en casi un punto en porcentaje de votos, mientras el de derechas perdería un 0,7%. Y es que si con algo han contado el popular Moreno y su socio de Ciudadanos, Marín, para afianzar su liderazgo es con la fragmentación de la izquierda, que durante estos dos años ha protagonizado grandes desencuentros.