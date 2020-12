Javier Esparza: «El riesgo es el nacionalismo vasco. Quieren que Navarra desaparezca»

Bildu aprovecha el día de Navarra para elevar su órdago de extorsión. Sus portavoces en la comunidad foral y en el ayuntamiento de Pamplona reclamaban ayer el derecho a decidir y la anexión a una república vasca confederal. María Chivite (PSN) les debe el gobierno por una abstención calculada. Mientras, Navarra Suma intenta cortarles el paso para que los «extremos y radicales no elijan el futuro de nuestra tierra». El líder de UPN, Javier Esparza, ofreció le ofreció un apoyo gratuito para aprobar los presupuestos con una condición: sin Bildu. Pero Chivite también prefirió a los abertzales.

–EH Bildu pide que Navarra sea una república vasca confederal. ¿Qué le parece?

–Deja a las claras cuáles son sus prioridades que no son ni mejorar la comunidad foral, ni el desempleo ni hacer frente a la pandemia, sino que, las prioridades de la izquierda abertzale son sus obsesiones identitarias, lo que siempre han tenido. Ellos están construyendo nación y para eso se levantan todas las mañanas y por lo que trabajan. La realidad es que vemos un PSOE cómplice de ese objetivo que tiene Bildu.

–La anexión siempre ha sido una de las reivindicaciones históricas de ETA...

–Bildu es el proyecto político de ETA, por eso no se puede pactar con ellos porque no han pedido perdón, siguen haciendo homenajes de los asesinos, no se arrepienten de nada de lo ocurrido. Bildu representa el proyecto político de una organización terrorista que asesinó a casi mil personas. Fortalecer a EH Bildu es fortalecer el proyecto político de ETA. Y PSOE y PSN, dejando que tengan la llave de la gobernabilidad, son cómplices de todo eso.

–¿Qué más van a pedir?

–Lo desconozco, pero al final el problema aquí está en lo que no se sabe y está oculto. Este es el Gobierno de la mentira tanto en Navarra como en España. Han acordado unos presupuestos en la comunidad foral, pero el problema no es lo que está firmado sino lo que no es público; a lo que se ha comprometido Chivite o Sánchez, pero no lo sabemos. Se está pactando con un proyecto político y cuando uno acuerda un presupuesto sin tener necesidad de acordarlo es porque están apostando por un proyecto de futuro con Bildu. El PSOE tendría que explicar qué les está ofreciendo, a qué se está comprometiendo y qué les va a dar, porque no lo ha dicho.

Que se atrevan a impulsar una consulta a ver qué pasa. La mayoría social quiere que Navarra siga formando parte de España

–¿Por qué cree que Sánchez obedece la hoja de ruta de los abertzales?

–Por mantenerse en el poder blanquea y normaliza a Bildu y a partir de ahí la convierte en un agente político más, no se cierra ninguna puerta y es el objetivo del PSOE de Sánchez, poder contar con ellos, pero ha cruzado una raya ética que ningún socialista se había atrevido antes a cruzar.

–Iglesias ve más «recorrido ético» en Bildu que en el PP pactando con Vox. ¿Cómo lo valora?

–Me parecen unas palabras miserables vengan de quien vengan y con ello deja claro qué representa desde el punto de vista político y personal. Me parece injusto, rastrero e indigno comparar a las víctimas con los verdugos.

–Marlaska dice que sería «hipócrita» excluir a Bildu de los PGE y que solo habría que eliminar de la ecuación a Otegi.

–Nosotros le ofrecimos al PSN aprobar sus presupuestos si no pactaba con Bildu y los socialistas, sin necesidad, han ido sus brazos. Marlaska puede decir lo que quiera porque es Otegi, Pernando Barrena, David Pla... La propia Bildu está impregnada de personas que han sido capaces de formar parte de una organización terrorista. Me da tristeza ver a Marlaska intentando defender lo indefendible.

–EH Bildu pide un referéndum pactado. ¿Navarra es la próxima Cataluña?

–Que la izquierda abertzale se atreva a impulsar esa votación en Navarra y verá cuál es el resultado. No se van a atrever porque saben que hay una mayoría social en Navarra que quiere que siga siendo una comunidad foral, diferenciada y formando parte de España.

El PSOE está acordando un proyecto político con Bildu

–Si Bildu no logra sus objetivos. ¿Qué alcance le ve a esa extorsión política?

–Bildu no tiene prisa para construir la nación vasca, es su objetivo principal y tiene un cómplice que es el PSOE que les hace más fuertes. No tienen prisa, irán paso a paso e intentarán seguir avanzando. Cuanta más fuerza se les dé, peor para los que creemos que Navarra tiene que seguir siendo lo que es.

–¿Cree que pedirán la amnistía de los presos de ETA?

–No tienen vergüenza con lo cual pueden pedir lo que quieran, ya lo piden en la calle. Si fuera por ellos ningún asesino de ETA tendría que cumplir condena porque no se arrepienten de lo que han hecho.

–¿Cómo es su relación con Chivite?

–Le dije en el debate lo que pensaba, pero no hemos hablado después. El PSN se ha equivocado en su planteamiento porque esto no ayuda al desarrollo de la comunidad foral. El riesgo que tiene Navarra, desde el punto de vista identitario, es el nacionalismo vasco y Chivite lo está haciendo más fuerte. Quieren que Navarra desaparezca. Desde el punto de vista de la convivencia el nacionalismo siempre ha supuesto una fractura y desde el punto de vista económico es más desempleo.