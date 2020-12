Zarzuela diseña un fin de año de perfil bajo para Felipe VI

Felipe VI reaparece hoy tras transcurrir la cuarentena aconsejada por las autoridades sanitarias después de haber estado con un positivo por Covid-19 el pasado domingo 22 de noviembre. El acto en el que participará reúne las características usuales de la actividad institucional del Rey, centrada en el cumplimiento de las labores que le encomienda la Constitución y más alejada del flujo y reflujo diario de la batalla política; un perfil bajo que Zarzuela quiere acentuar precisamente en estos momentos en los que las fuerzas políticas que dan por terminado el régimen del 78 critican su presunta falta de neutralidad. Felipe VI presidirá la reunión del patronato de la Fundación Carolina, una institución creada a principios de este siglo para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación educativa y científica entre España y los demás países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Como instrumento para potenciar la acción exterior española y para el desarrollo de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, la presencia del Rey está plenamente justificada ya que nuestra Carta Magna le otorga la máxima representación internacional del Estado.

Cuando Zarzuela llevaba varias semanas de calma relativa después de que perdiera fuerza la polémica surgida cuando el Gobierno vetó la presencia del Jefe de Estado en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona, una carta firmada por militares en la reserva en la que se participaba al Rey preocupación por las amenazas a la unidad de España ha sido aprovechada automáticamente por extrema izquierda e independentistas para reactualizar la campaña de acoso a la Corona. Concretamente Íñigo Errejón consideraba ayer mismo «extremadamente preocupante» el comportamiento de los militares retirados. Según el otrora compañero de aventura política de Iglesias, el Rey debería desautorizar a estos militares porque «quien calla otorga», como advertía también el diputado del Bloque Nacionalista Gallego, Néstor Rego. Ambos parecen olvidar que fue precisamente la Corona la que desarticuló el intento del golpe de Estado de febrero del 81. Sea como fuere, Zarzuela reaccionará a estas opiniones de a misma manera que a otras análogas: recalcando la escrupulosa neutralidad política de la que ha hecho gala desde que tomó el relevo de Don Juan Carlos tras su abdicación en 2014.

El presidente honorario de la Fundación Carolina estará acompañado del Presidente Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo que también contribuirá a proyectar una imagen de normalidad institucional hoy desde el Palacio de El Pardo.

En un primer momento no estaba previsto en la agenda semanal distribuida por la Casa Real el pasado viernes, pero Zarzuela informó este martes que el Rey regresaría a la actividad pública una vez completado su confinamiento y dar negativo en la prueba del Covid que se le practicó. También acudirán otros ministros que son miembros del patronato de la Fundación, entre ellos la titular de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. La última ocasión en la que el jefe del Estado tuvo un acto presencial fue en una audiencia en la Zarzuela el 23 de noviembre, al día siguiente de que se confirmara el positivo de la persona con la que estuvo en contacto. De forma telemática, intervino desde su residencia en el Foro de la Unión por el Mediterráneo, celebrado en Barcelona el viernes. «Lamentablemente, mi intención y plan inicial de estar físicamente presente en Barcelona (...) se vio frustrado por tener que estar confinado preventivamente», comentó en su discurso. Como es bien sabido, durante su aislamiento, la Reina, a quien no le ha afectado la cuarentena, ha asistido a dos actos a los que tenía previsto ir el Rey. Tanto en el congreso internacional de turismo en Sevilla como en la entrega de los Premios Jaime I en Valencia transmitió el recuerdo de Felipe VI a los asistentes. La última vez que Don Felipe y el presidente del Gobierno coincidieron fue también en el Palacio de El Pardo el pasado 10 de noviembre al evento organizado con motivo del 75 aniversario de la fundación de la ONU. Como es habitual, Don Felipe no asistirá a la celebración del aniversario de la Constitución en el Congreso. Mientras, se va acercando la fecha para el discurso más importante de los que lee el Rey a lo largo del año, el mensaje de Navidad en el que, por supuesto, no se esperan menciones al tráfago político al que se quiere arrastrar a Zarzuela.