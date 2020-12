Los empresarios cierran filas con Felipe VI

En mitad de la tormenta que debe capear Zarzuela, no han faltado hoy muestras de apoyo y aliento a la labor que realiza el Rey. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado este miércoles su apoyo a Felipe VI, al que le ha pedido “seguir y no desanimarse” tras garantizarle que los empresarios le van a “ayudar y empujar” en su labor frente a las dificultades que pueda encontrar, informa Efe. Garamendi ha transmitido este mensaje en presencia del rey durante la IV Cumbre de Internacionalización, celebrada en la sede de la Cámara de Comercio de España en Madrid. En un momento en el que algunos partidos, como Unidas Podemos y formaciones nacionalistas e independentistas, han intensificado sus críticas a la monarquía, en particular, al hilo de la polémica de los presuntos negocios ocultos de Juan Carlos I, Garamendi ha mostrado su aliento a Felipe VI y ha valorado su tarea en favor de los empresarios.

GRAF2312. MADRID, 09/12/2020.- El rey Felipe VI (c), la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto (2i), el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet (2d), el presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Ignacio Osborne (4i) y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (d) posan entre otros para la foto de familia de la IV Cumbre de Internacionalización, celebrada este miércoles en la sede de la Cámara de Comercio de España en Madrid. EFE/Casa Real / José Jiménez SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA

“Quiero agradecer expresamente ese trabajo. Darle las gracias y pedirle que siga, que no se desanime, que le vamos a ayudar y a empujar”, ha prometido el presidente de la CEOE. A su juicio, “todas las empresas sienten” que el apoyo del jefe del Estado es “espectacular” y “clave” en los viajes que hace al extranjero a la hora de ayudar a crear oportunidades de negocio. El rey ha agradecido las palabras de ánimo y ha confiado en que “pronto” pueda retomar su agenda exterior.

“Estamos deseando volver a remangarnos y viajar por ahí, a ponernos el traje de comercial y ayudar a nuestras empresas a abrirse mercados (...) Siempre contaréis con todo mi apoyo”, ha remarcado. Don Felipe ha destacado que España cuenta con empresas de gran reputación, que han demostrado “su buen hacer y su compromiso en el exterior” en numerosos ámbitos. “Nos sentimos muy orgullosos de su trayectoria y de la imagen que transmiten de nuestro país. Los empresarios españoles estáis a una gran altura en el mundo y merecéis el mayor apoyo y reconocimiento social e institucional”, ha elogiado.

El monarca ha dicho ser testigo de cómo se “aprecia y respeta” a las empresas españolas y “cómo cuesta labrarse ese prestigio ante competencias implacables y sistemas regulatorios complejos”. Al igual que lo fue en la crisis de 2008, Felipe VI se ha mostrado convencido de que “no hay otra alternativa” que salir al exterior y de que la internacionalización va a ser “uno de los grandes motores” de recuperación de la economía española, a pesar de las “grandes incertidumbres” y de las “preocupantes tendencias proteccionistas en algunas partes del mundo”. Ha admitido que salir a buscar negocio en el extranjero “nunca es un proceso fácil”, porque exige “coraje y valentía”, pero de igual modo ha resaltado las oportunidades que ofrece este desafío.

En su opinión, la empresa española contribuye de forma “muy relevante a la Marca España”, no sólo por el valor de sus productos, sino también por su “capacidad de sacrificio, de lucha, de perseverancia y de afrontar nuevos retos”. “Estoy convencido de que las empresas españolas continuarán estando a la altura, como lo han hecho siempre”, ha rematado.