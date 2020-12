La cuestión lleva bastante tiempo sobre la mesa de José Félix Tezanos, el presidente del CIS, pero, hasta ahora, se había resistido. En los últimos meses habían recibido presiones, sobre todo desde Podemos y del resto de socios independentistas del Gobierno, para que el Centro de Investigaciones Sociológicas incluya en su barómetro por la Monarquía, pese al escaso interés que suscitaba el tema entre los encuestados.

Así, hoy, en declaraciones a Antena 3, ha asegurado que próximos barómetros podrían incorporar una pregunta sobre si los españoles están de acuerdo, tal y como ha adelantado hoy LA RAZÓN, regular la Corona con una ley específica: “Sí, me parece interesante”, ha asegurado, aunque no ha dicho cuándo se incluiría.

Y si antes Tezanos se negaba y ahora se muestra abierto no es casual. Como informaba hoy este diario, de momento no habrá ningún movimiento político ni legislativo al menos hasta que no se despeje la situación judicial en la que se encuentra el Rey Emérito, Don Juan Carlos. Pero a partir de ahí, dentro del socialismo hay voces autorizadas que sostienen que ya ha llegado el momento de desarrollar una Ley de la Corona que «despeje» el futuro de la Monarquía, refuerce la transparencia, clarifique plenamente sus funciones, sus límites y otros supuestos, como las consecuencias que podrían derivarse de la petición de divorcio por parte del Rey o de la Reina. «Con la Zarzuela colaborando plenamente, sin problema».

En el PSOE advierten de que una modificación legislativa como ésta requiere, inevitablemente, del acuerdo con el principal partido de la oposición, pero la realidad es que una ley orgánica, aunque afecte al funcionamiento de la Monarquía, puede salir adelante con mayoría absoluta. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la tiene con sus socios de investidura y con la mayoría que sostiene los Presupuestos de 2021.

Y hoy precisamente el presidente gallego del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado a favor de regular la monarquía para “ordenar y transparentar las cosas”, especialmente en lo que tiene que ver con las “instituciones medulares” españolas.

“No es un mal planteamiento”, ha reconocido Feijóo en una entrevista también en Antena 3, en la que ha dudado de que este Gobierno sea el “adecuado” para acometer esta reforma, puesto que “al menos la mitad pretende derrocar la monarquía constitucional”. “No parece el Gobierno más objetivo y más neutral que hayamos podido tener con la institución de la Corona”, ha apuntado.

Tras defender una regulación de la monarquía, Feijóo ha explicado que el Rey emérito y el Rey Felipe VI son “probablemente los dos únicos españoles cuya libertad de expresión” esté “bien cercenada”. “Entre otras cosas porque sus capacidades para defenderse están bien limitadas por los usos y costumbres”, ha añadido.