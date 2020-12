Arrimadas advierte de que “romper la selección española es el primer paso para romper un país”

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha reivindicado el papel de la selección española en un encuentro telemático con ex deportistas y ha asegurado que en Ciudadanos están “preocupados” ante la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez acceda a “trocear” la selección española en los distintos deportes para permitir que equipos autonómicos compitan en torneos internacionales.

Después de que se hayan aprobado los Presupuestos con concesiones a ERC y Bildu, la formación naranja apuntan a la posible amenaza que volvería a recaer en las selecciones autonómicas, algo que, recuerdan, los nacionalistas de Cataluña y el País Vasco vienen reclamando desde hace tiempo en el acuerdo de gobierno firmado entre PNV y PSE para volver a designar como lehendakari a Iñigo Urkullu. De hecho, destacó la líder de Cs “puede hacer más daño al proyecto común español que cualquier otra cosa” porque, “saben que romper la selección es el primer paso para romper un país”. Arrimadas indicó que “parece que se empieza a hablar otra vez de la posibilidad de que a nivel internacional” puedan competir equipos autonómicos, algo que Ciudadanos, dijo, rechaza. “Nosotros estamos en contra de trocear la selección española”, afirmó, al tiempo que indicó que en su partido esperan que este momento “no llegue nunca”, aunque están “preocupados” por ello. Dejó claro que su partido seguirá “luchando” para impedir que se permitan los equipos autonómicos en competiciones internacionales.

En el encuentro también participaron Mercedes Coghen, ex jugadora de la selección española de hockey hierba y campeona olímpica en Juegos de Barcelona, y Pepe Reina, ex portero de selección de fútbol. También intervinieron los periodistas deportivos como José Ramón de la Morena (Onda Cero), Tomás Guash y Juan Antonio Alcalá (Cope) y Juan Ignacio Gallardo (Marca).

Pepe Reina y Amaya Valdemoro enviaron mensajes en vídeo sobre las sensaciones de “orgullo” y “responsabilidad” que les había proporcionado jugar con la selección española. Valdemoro apuntó asimismo la importancia de las selecciones para fomentar el deporte femenino: “Ha crecido más con la selección que con los clubes, porque nos daba más visibilidad”.

La campeona olímpica hockey en Barcelona’92 Mercedes Coghen, dijo que no concibe “un deporte sin una selección que lo represente a título internacional”. “Son las federaciones internacionales las que otorgan reconocimiento y por ahora no es posible que una selección autonómica compita en un campeonato del mundo. Hay que hacer pedagogía, por mucho que pataleen no es posible”, informa Efe.