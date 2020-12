Las presiones de distintos sectores del Gobierno y de algunos grupos políticos para que Felipe VI se desmarcara, e incluso condenara las actividades privadas de su padre, el rey emérito, en su tradicional mensaje de Nochebuena, convirtieron al tradicional discurso en uno de los más esperados en lo que va de su reinado. La expectación creció aún más con la presión ejercida por los líderes de Unidas Podemos, socios del Gobierno de Sánchez sin que éste frenara los ataques a la Corona. Lo cierto es que el conjunto de la sociedad también valoró el discurso de Felipe VI como uno de los que más expectación tenía y, según se desprende de la encuesta de NC Report, hasta un 73,4 por ciento considera que el mensaje del monarca «tenía más interés este año que en otros anteriores»; frente a un 23,1 por ciento que considera que no. Son la franja de edad que va entre los 35 y los 55 años los que, con un 83,2 consideran que sí era el que más expectación suscitaba.

La posibilidad de que Juan Carlos I regresara a España por Navidad elevó en un principio la presión sobre el discurso del monarca. Sin embargo, don Juan Carlos hizo saber que desechaba la idea de pasar las fiestas en su país y lo atribuyó a la pandemia y al riesgo por su edad. Los partidos de izquierdas emplearon la cuestión de la investigación abierta por la Fiscalía al rey emérito para atacar la monarquía y empujar hacia la república e incluso desde Podemos consideraban que ésta es ya una institución «en crisis» que promueve un modelo «corrupto». El dilema estaba en si Felipe VI se pronunciaría sobre su padre y marcaría su posición en cuanto a sus problemas judiciales. El Rey, aunque no mencionó su nombre, sí hizo una referencia a la delicada situación que vive el emérito «Los principios morales y éticos nos obligan a todos sin excepciones; y están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personas o familiares». De ello, los encuestados consideran, en un 73,6% que dicha alusión sobre Juan Carlos I «fue la adecuada», algo que se repite en todos los grupos de edad, desde los más jóvenes con un 70 por ciento a los de mediana edad (76,8%) y los más mayores en un 72,6 por ciento. Frente a eso, un 13,9 por ciento no lo vio adecuado y un 12,5 por ciento no sabe, no contesta.

Encuesta NC Report

El discurso del Rey buscó echarse el país a la espalda y poner voz y rostro a una llamada a la «unidad, al ánimo y la esperanza» para el 2021. También hizo una cerrada defensa de las instituciones del Estado: «Contamos con una sociedad fuerte y también con un Estado sólido» e incluso una llamada a no resignarse ni rendirse como pueblo. Además, el Rey Felipe VI recordó que por encima de derechas y de izquierdas, la Corona lo es de todos: «Como Rey yo estaré con todos y para todos, no solo porque es mi deber y mi convicción sino también porque es mi compromiso con todos nosotros, con España». Las palabras del monarca gustaron; así lo afirma el 81,6 por ciento de los encuestados de los cuales, a quien más convenció el discurso en su conjunto se encuentra entre los más mayores seguido muy de cerca, con un 83,3 de los de mediana edad a los que les gustó hasta un 82,9 por ciento. Solo a un 10,5 por ciento de los encuestados no les satisfizo.

El discurso del Rey fue el más visto de la historia. Emitido de forma simultánea por 29 cadenas, logró reunir a un total de 10,7 millones de espectadores. Estas cifras también se constatan en el barómetro de NC Report donde un 73,2 por ciento de los encuestados reconocen haberlo seguido frente a un 26,8 que asegura que no lo vio.

La peor pandemia en un siglo por culpa del coronavirus centró el discurso del monarca quien además pidió «no bajar la guardia» en estos momentos porque la situación es «grave». Recordó a los fallecidos por la crisis del coronavirus y a sus familias, para los que luchan contra la enfermedad desde sus casas, hospitales o residencias.

También se refirió a la otra crisis, la económica. El Rey hizo un llamamiento al esfuerzo de todos los ciudadanos para evitar que esa crisis económica desemboque en un estallido social. Esas continuas alusiones a la situación actual hace que los españoles valoren que Felipe se centró «lo suficiente» en la pandemia, una opinión generalizada según el 79,6 por ciento de los encuestados.