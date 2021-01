“Cifuentes nos va a matar, nos va a cortar la cabeza”

La directora del Máster en Derecho Autonómico y Loca que cursó en 2012 Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Cecilia Rosado, ha reconocido que creó un acta falsa y falsificó la firma de las otras dos personas que aparecían en la misma, para certificar que la expresidenta madrileña defendió su trabajo de final de máster (TFM), debido a las presiones del fallecido catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde y de la también asesora de la Comunidad de Madrid, Teresa Feito. Hoy comenzó en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Cristina Cifuentes, para quien la Fiscalía solicita tres años y tres meses de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del TFM, la misma pena que para Teresa Feito, mientras que para Cecilia Rosado la rebaja a 21 meses de prisión por haber colaborado con la Justicia. Cifuentes declarará el próximo viernes.

Antes del inicio de las declaraciones, la defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, ejercida por el abogado José Antonio Choclán, aportó un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster (TFM), así como un pendrive que contiene una copia de la agenda como delegada del Gobierno en Madrid de 2018, cargo previo a ostentar el mandado de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía solicitó que se diese traslado del dispositivo informático a la Policía Judicial de la Fiscalía de Madrid para que sea analizado.

La primera en declarar ha sido Cecilia Rosado, quien descargó toda la responsabilidad en el fallecido catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, entonces director del Instituto de Derecho Público y quien organizaba el máster en que se matriculó Cifuentes. En su testimonio, aseguró que “nunca” vio a Cifuentes en clase, pero también admitió que los alumnos que trabajaban no estaban obligados a ellos y se les evaluaba por los trabajos realizados. Sin embargo, también aseguró que nunca vio un trabajo presentado por la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Una vez que saltó la “alarma” de este caso, añadió, se puso en contacto con Álvarez Conde para preguntarle por ello. Poco después es cuando recibió una llamada del citado catedrático en la que le dijo de forma taxativa: “Esto no se puede quedar así, esto hay que arreglarlo” y “hay que hacerlo ya”, momento en que lo ordenó que se tenía que conformar un tribunal " y nos dicen quién debe formar parte” del mismo -las también profesoras Alicia López y Clara Souto-, que es el que debería acreditar que Cifuentes realizó la defensa del TFM.

Sobre el acta que vendría a acreditar que la ex mandataria popular de Madrid cumplimentó todo lo exigido para la obtención del citado Máster, reconoció que fue ella la que la elaboró: “Cuando confecciono el acta estoy en mi casa, y Alicia me enseña la firma por faceTime y me da el OK cuando la hago”. Sin embargo, manifestó que no recordaba quién la puso las notas ni la defensa del TFM por parte de Cristina Cifuentes.

En cuanto a Teresa Feito, profesor también de la URJC y exasesora de la Consejería de Educación, Cecilia Rosado señaló que habló con ella no pocas veces por indicación de Álvarez Conde. En un primer momento, Feito le comentó que Feito el TFM “tenía que aparecer” y posteriormente que “había que hacer ese trabajo”: “Si no me lo envías, Cifuentes nos va a matar a hostias al rector y a nosotras, nos va a cortar la cabeza”, aseguró que le dijo Feito.

Niega presiones

Por su parte, Teresa Feitó haber presionado en ningún momento a Rosado en nada relacionado con el trabajo fin de máster o el acta donde figura la evaluación de Cristina Cifuentes. Así, aseguró que no tenía ninguna relación personal con la expresidenta de la Comunidad y que si la acompañó a la recogida del título fue porque así se lo pidieron desde su Gabinete. Sin embargo, no avisó a los responsables de la universidad porque Cifuentes iba “como alumna”. “Lo hubiera hecho con cualquier conocido”, incidió al respecto.

Sobre el trabajo en cuestión de Cifuentes, Feito aseguró que Álvarez Conde le dijo en un primer momento que el mismo existía y lo tenía “parte en casa y parte en Vicálvaro”, una de las sedes de la citada universidad; e incluso bromeó con ella poco antes de la controvertida rueda de prensa: “Me he puesto guapo porque me ha dicho el rector que iba a salir en televisión”, le comentó Álvarez Conde”.

Al final, afirmó, reconoció que al final le dicen que “no hay trabajo” de fin de máster de Cristina Cifuentes, pero que en ningún momento sabía nada de la existencia del acta, hasta que se lo comentó Cecilia Rosado.