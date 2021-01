Alertan de que comisarías de Policía podrían quedar paralizadas por efecto de la pandemia

Comisarías de Policía pueden quedar paralizadas por la actual situación de la pandemia y por los efectos de los contagios entre los agentes. Así lo advierte el Sindicato profesional de Policía (SPP) en una carta que ha remito al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el que le urgen que los agentes sean incluidos entre el personal de riesgo a efectos de vacunación.

A este respecto, subraya que otros colectivos, como son los sanitarios y los trabajadores de residencias de la tercera edad, tienen opciones de ser sustituidos en caso de un brote o de bajas masivas que afecten a su personal, “pero en la Policía Nacional no sucede lo mismo (ni en otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad); los Policías no pueden ser sustituidos por personal contratado de forma eventual, por lo que las bajas causadas por contagios positivos y por aislamientos preventivos por contacto estrecho podrían suponer un muy grave quebranto de la seguridad pública al no ser posible sustituir o reemplazar policías con contratos temporales o con otros sistemas”.

“Además, sería necesario considerar que la Policía Nacional se encuentra desplegada en multitud de Comisarías por cientos de poblaciones, y que muchas de ellas son Comisarías Locales (unas 125 Comisarías Locales), y Comisarías de Distrito (unas 65 Comisarías de Distrito), en las que por su reducido número de personal la posibilidad de existencia de un contagio que origine un brote que pase a situación de aislamiento a una parte considerable de personal supondría un grave quebranto de la seguridad pública”.

Recuerda que entre las funciones de los policías están los servicios de seguridad pública “que controlen y hagan cumplir las restricciones de la normativa referida al estado de alarma y sobre todo las establecidas por las diferentes Administraciones Públicas para poder controlar y reducir los efectos de la pandemia motivada por el COVID 19”.

Estos servicios suponen que los agentes tengan que interactuar a escasas distancias cuando realizan controles perimetrales, controles de establecimientos, intervenciones con personas que infringen el toque de queda, o que resulta necesario identificar y proponer para sanción, etcétera.

“Para ello, se precisa personal, y ese constituye el principal problema actual del Cuerpo de la Policía Nacional, y a su vez constituye la razón principal para que agentes sean incluidos dentro de los grupos de riesgo de cara al establecimiento de medidas preventivas que eviten contagios y sobre todo brotes que afecten a Comisarías y/ o a unidades y servicios policiales. La plantilla actual de la Policía Nacional se encuentra aproximadamente al 80 % del vigente Catálogo de Puestos de Trabajo”, subraya.