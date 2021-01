Solo los ministros del PSOE arropan a Illa en redes tras su salida de Sanidad

Día de despedidas en el Gobierno. Comenzó el propio todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta mañana, en la rueda de prensa posterior al que fue su último Consejo de Ministros en Moncloa. Entonces aseguró que no se “arrepentía” de nada de “lo que ha hecho” al frente de Sanidad durante su primer año como ministro y tras la irrupción de la pandemia de coronavirus en España. En la misma intervención, su compañera de gabinete y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aprovechó para dedicarle unas palabras de agradecimiento: “Quería agradecerte tu honestidad, humildad y talante. Gracias y seguro que en las nuevas tareas encomendadas seguirás desarrollándolas con la misma profesionalidad que has demostrado”, aseguró Montero dirigiéndose a Illa.

Por la tarde, tras que el presidente del Gobierno anunciara en comparecencia institucional desde Moncloa los nuevos cambios en el Gobierno tras la marcha de Illa, las redes sociales de los ministros socialistas del Gobierno se inundaron de mensajes de cariño y apoyo al ya ex ministro. Mensajes de agradecimiento por su labor en Sanidad y en el que le deseaban suerte en su nuevo reto profesional; la carrera por liderar la Generalitat.

Sin embargo, ni rastro, por el momento, del arrope de ministros de Unidas Podemos. Hasta nueve ministros del PSOE, encabezados por el presidente Sánchez y la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darías, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dedicaron unos minutos en sus redes sociales para despedirse del ex ministro. Ni el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, o el ministro de Consumo, Alberto Garzón, (el ministro de Universidades, Manuel Castells no usa redes sociales) han dedicado todavía palabras públicas hacia el ex ministro. Lo cual, no significa que no lo hayan hecho ya en privado e incluso en la reunión del Consejo de Ministros, como es natural.

La primera en desearle suerte fue Meritxell Batet. “Mi reconocimiento a@salvadorilla por su ingente trabajo en la gestión de la pandemia al frente de @sanidadgob y por su talante sereno y dialogante. Mucha suerte en esta nueva etapa, en la que se enfrenta a otro desafío no menor: reconstruir la convivencia en #Cataluña.

Poco después lo haría su sustituta en el cargo y hasta ahora compañera de Gabinete, Carolina Darias, quien también aprovechaba para agradecer a Sánchez por su confianza para designarla como nueva ministra de Sanidad. “Mi reconocimiento a @salvadorilla por su trabajo y mi agradecimiento al presidente @sanchezcastejonpor la confianza depositada en mi. Asumo el reto de Ministra @sanidadgob con ilusión, responsabilidad y mucha humildad. Siempre al servicio de mi país y de la ciudadanía”, aseguraba.

Illa hacía lo propio, felicitaba a Darias señalando que con ella ha compartido “la gestión de la pandemia en el Consejo Interterritorial del SNS y las comisiones de seguimiento #Covid_19″. “Estoy convencido de que bajo su ministerio lograremos el fin de la pandemia”.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacía lo propio. “Gracias @salvadorilla por tu entrega, tu sentido de la responsabilidad y el deber, por tu saber hacer y respeto, por tu capacidad de diálogo. Gracias por tu dedicación incondicional en un año tan duro. Ha sido un gran honor compartir equipo contigo”.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguraba que había sido un “honor” trabajar junto a Illa. “Admiro su gran capacidad de trabajo, su dedicación y su gran talante”.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, también usaba sus redes para desear a Illa “todo lo mejor” para su nuevo reto en Cataluña, y enumeraba las tareas: “tender puentes, fomentar el diálogo, promover la convivencia”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dedicó en su comparecencia institucional desde Moncloa palabras de agradecimiento hacia Illa. En sus redes sociales describió al ex ministro como una “persona honesta, con vocación de servicio público y gran capacidad de diálogo”.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, elogió al ministro y le mostró su apoyo en la nueva etapa en Cataluña. “Ha sido un placer y un orgullo compartir este tiempo contigo en el Consejo de Ministros”, dijo.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, siguió la estela de sus compañeros socialistas del Gobierno. “Mientras España estaba sufriendo una de sus peores crisis, ha demostrado coraje, calma y responsabilidad, cualidades para liderar el cambio necesario en Cataluña”.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró que será “un magnífico president de la Generalitat”.

Por último, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, destacó su trabajo “sereno, con rigor y solvencia” en la pandemia”. Aventuró que “el reto que afronta no es tampoco fácil: reconstruir puentes para la convivencia. En los momentos difíciles siempre asoma la talla de las personas”.

El ya ex ministro de Sanidad ha aprovechado, tras su relevo del Gobierno, para actualizar de manera inmediata sus redes sociales. Si bien antes citaba en su biografía en Twitter que era ministro de Sanidad, ya ha “borrado” de su currículum esta referencia para reseñar que es candidato a la Presidencia de la Generalitat y secretario de Organización del PSC.