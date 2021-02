El sindicato mayoritario de la Policía carga contra Podemos por tildarles de “ultraderecha policial”

El sindicato JUPOL, mayoritario en el Consejo de la Policía, está “profundamente molesto” por los ataques vertidos desde Podemos, una formación que “forma parte del Gobierno de coalición” en los que les llaman “sindicato ultraderechista”.

Jupol destaca que en el tuit de la formación morada “no se aportan argumentos que justifiquen este ataque”. Podemos, destaca en su cuenta de Twitter que “la ultraderecha policial ficha al ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para iniciar un lawfare contra el Gobierno”.

Tuit de Podemos

Desde el sindicato, su portavoz Pablo Pérez ha asegurado que “es inadmisible que un partido político que forma parte del Gobierno de España actúe de esta forma contra el sindicato mayoritario de la Policía”. Recuerda que Jupol es un sindicato surgido de la asociación Jusapol, y que por tanto es una formación “apolítica y apartidista, cuyos objetivos principales en el seno de la Policía Nacional es la defensa de los derechos de los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía, la mejora de las condiciones sociolaborales de los mismos y por supuesto la consecución de una equiparación salarial real con las policías autonómicas”. Desde el sindicato aseguran que “día a día se lucha para alcanzar estos objetivos sin tener en cuenta el color político del Gobierno”.

Por otro lado, Pérez ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones actuales de Podemos en contra de este sindicato, más aún teniendo en cuenta que cuando estaban en la oposición fueron uno de los partidos que apoyaron las reivindicaciones de Jusapol y de Jupol en relación con la equiparación salarial. Una postura que, recuerdan, “cambió de forma radical en cuanto Podemos llegó al Gobierno de España”.

Por todo ello, el sindicato Jupol se solicita a Podemos que emita una rectificación de los comentarios vertidos en sus redes sociales y que proceda a la eliminación de las publicaciones en las que se ataca de manera injustificada a esta organización sindical.

En cuanto al “fichaje” de Albert Rivera para el sindicato Jupol Pablo Pérez destaca que no es cierto sino que el bufete de abogados Martínez Echeverría y Rivera les ha llevado “solo una querella” que, además, indican “no va contra el Gobierno sino contra el director general de la Policía y la subdirectora de Recursos Humanos de la Policía -que apuntan, no es un cargo político-” por no tomar medidas de protección para agentes en la primera ola después de que fuera destituido el mayor especialista de riesgos laborales del Cuerpo, José Antonio Nieto por advertir de los riesgos del coronavirus.