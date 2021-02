Celia Cánovas, sobre la “caja B” de Podemos: “Nunca nos han dicho dónde está el dinero”

La abogada y exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, ha asegurado que en su día le sorprendió la actitud y la reacción del partido ante la denuncia del abogado Calvente al partido y pensó que “algo gordo estaba pasando”. Asimismo, reconocía que cuando se acusó de acoso sexual al abogado Calvente, ella dijo “hasta aquí hemos llegado” y se personó como acusación particular porque entendía que como miembro del partido y afiliada y donante de dinero al partido tenía todo el derecho a saber qué se ha hecho con el dinero que había estado donando a la caja de Solidaridad del partido. Así lo ha narrado en el programa “Más de uno”, de Carlos Alsina, donde la que fuera dirigente de Podemos no ha omitido ningún dato.

Hay que recordar que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación sobre la financiación de Podemos debido a un posible “uso desleal” relacionado con el fondo de Solidaridad del partido, de la que el abogado Calvente sitúa como responsable a Rafa Mayoral.

La Audiencia obliga al juez del caso Neurona, que había archivado parte de la investigación, a reabrir las pesquisas sobre al menos 30.000 euros que pudo recibir la Asociación ’404 comunicación’ de la que forman parte cargos relevantes de Podemos.

Donó 27.000 euros a Podemos

La abogada afirma que “por estatutos y por código ético nos obligaban a donar dinero” y considera que “sobre todo los que hemos donado como cargo público al partido estas cantidades tan importantes de dinero, tenemos derecho a saber qué se ha hecho con nuestro dinero”. En este sentido, Canovas ha matizado que donó unos 27.000 euros al partido pensando que iba destinado a causas sociales.

La abogada explica que se personó como acusación particular pero el fiscal y el juez consideraron que solo podía hacerlo como acusación popular. Reconoce que no estaba conforme con esta resolución e interpuso un recurso de reforma y subsidiario de apelación. “Lo que ha prosperado ahora es el recurso de apelación teniéndome como acusación particular y la Audiencia reabre el caso que el juez había archivado”, relata la afectada.

“Me empiezan a pedir más dinero”

Además, la abogada asegura que “ningún cargo de los que donábamos dinero supimos dónde iba el dinero en concreto; yo siempre entendí que este dinero iba para la organización del partido, como la sede o el personal”. Señala que nunca les han dicho dónde está el dinero y tampoco se ha publicado nada en el portal de transparencia respecto a este tema.

Respecto a si recibían algún documento del partido acreditando que habían recibido el dinero de la donación, Celia Cánovas explica que “esto fue un lío desde el primer día” y que “nos giraban recibos a nuestra cuenta, no hacíamos transferencias”.

Relata que ella donaba 1.000 euros por un acuerdo concreto al que llegó con la persona encargada de este tema y reconoce que no prestaba ninguna atención a este asunto porque fue una obligación que asumió cuando entró al partido. “Empecé a darle más importancia al tema cuando se me empieza a pedir más dinero y es cuando digo hasta aquí, no puedo pagar más de 1.000 euros”, recuerda la abogada.

¿Por qué se fue de Podemos?

Celia Cánovas explica que ha estado inscrita hasta hace muy poco tiempo en Podemos pero después de ver las irregularidades que han cometido y de su caso en particular, lo que ella ha vivido como senadora, se dio cuenta de que cuando decías algo que no iba con la corriente oficial, eras apartada.