El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido que se equivocaron con su abstención en la votación en el Congreso del decreto de los fondos europeos y ha asegurado que su formación habría votado en contra si hubiera conocido el informe del Consejo de Estado que recomendaba reforzar los controles sobre estos fondos europeos.

En una entrevista en Espejo Público de Antena 3, el líder de Vox ha defendido que tomaron la decisión de abstenerse de manera compartida entre la dirección del partido y que lo hicieron por “responsabilidades patrióticas”.

En este punto, el líder de Vox ha negado que la responsabilidad cayera en el portavoz del Grupo en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y ha justificado su abstención en que ERC “estaba chantajeando” con los Presupuestos “de todos los españoles”.

Reconoce que la decisión no se ha entendido en algunos sectores de la sociedad y ha llamado a hacer una “reflexión” porque Vox es un partido muy previsible que normalmente no toma decisiones en contra de lo previsible. “Fue una decisión colectiva del partido. La meditamos el tiempo que pudimos, aunque con el informe del Consejo de Estado la decisión habría sido otra. Las decisiones en Vox se toman colectivamente y las asume el presidente del partido”, ha subrayado Abascal sobre esta votación que generó muchas críticas por parte del Partido Popular que acusaban a Vox de haber salvado al Gobierno.

Diálogo con PP y Cs

Abascal, ha reiterado que, desde la moción de censura, continúa rota su relación con Pablo Casado. “No hemos vuelto a hablar”. Sin embargo, ha destacado que “las relaciones personales son lo menos importantes, tenemos una responsabilidad y descolgaré el teléfono si me llama, pero ha roto relaciones públicamente y ha dicho que tiene una gran relación con Pedro Sánchez”, apuntó.

Asegura que no han contestado a los ataques del PP en las que les han comparado con Puigdemont, para no crispar más los ánimos de los españoles que han asistido con incredulidad a estas declaraciones del PP. “Creemos que lo prioritario es expulsar al Gobierno socialdelincuente y para eso estamos dispuestos al diálogo con PP y Ciudadanos”, mantiene.

Además, recordó que lo que se está planteando por parte del PP es que Vox deje de existir y se suiciden como partido político. “Se nos ha dicho: “Ustedes desaparezcan porque hay que estar unidos para combatir a la izquierda”. Abascal ha asegurado que el objetivo de su formación política no es el sorpasso al PP sino va más allá: es ser el primer partido de España y convencer a españoles que no les conocen porque están confundidos con su mensaje. “Vox no quería ser un partido bisagra. Vox aspira a que le voten los españoles que han votado a otras opciones políticas y liderar España”.