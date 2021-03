El tribunal de la “caja B” del PP ha rechazado que se celebre un careo entre Luis Bárcenas y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en relación a esa supuesta contabilidad opaca. Así lo ha anunciado el presidente de la Sala, José Antonio Mora, en la reanudación de la vista oral, que ha estado suspendida un mes por haber contraído el Covid uno de los acusados, el exgerente del PP Cristóbal Páez.

El careo, ha asegurado el magistrado, es una “diligencia excepcional propia de la fase de instrucción, y no del plenario”. Un cara a cara, ha recalcado, “que cobra sentido cuando no hay otro medio de probar un hecho”, pero que no se justifica, ha añadido, “por las posibles contradicciones en que se pueda incurrir al declarar en un juicio”.

“Aparte de la distinta posición procesal en la que lo harán” (Rajoy como testigo y Bárcenas como acusado), ha defendido el magistrado, “compete al tribunal valorar la credibilidad de sus testimonios en conjunto con la prueba que se practique”.