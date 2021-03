El Congreso rechaza la ley de amnistía de los partidos independentistas, mientras que Podemos pide su estudio

La Mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy admitir a trámite la ley de amnistía que reclamaban los independentistas con los votos en contra del PSOE, el PP y Vox, una vez que han contado con el informe en contra de los letrados del Congreso tras tacharla de “inconstitucional”. Una votación que no ha sido unánime, pues los tres miembros de Unidas Podemos se han mostrado a favor de que el Congreso estudie su tramitación.

Los partidos independentistas ERC, JxCAT, CUP y PDeCAT presentaron la ley de amnistía la pasada semana con el objetivo de que afectase tanto a los catalanes en prisión por el 1-O y para aquellos que estuviesen en el “exilio” y los que “sufren represión”. Así, partidos independentistas elevaban la presión sobre el Gobierno y trataban de devolver sus exigencias al centro del tablero político español.

La Cámara sigue así el criterio de los letrados, que según el informe al que tuvo acceso Ep desaconsejó tramitar esa iniciativa en la medida que, al suponer un indulto generalizado, “entraría en una contradicción palmaria y evidente” con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales. La última amnistía se aprobó en 1977, precisamente como paso previo a las Cortes Constituyentes.

Desde el PNV, su portavoz Aitor Esteban se confesó “sorprendido” respecto a la decisión de los letrados y cuestionó que la Constitución “prohíba una ley de amnistía”. “Tendré que leer al detalle pero me sorprende porque yo, desde luego, no considero que la Constitución prohíba una ley de amnistía, pero no soy sólo yo, hay muchos catedráticos de derecho penal” con “sensibilidades muy diferentes” que también “lo han dicho así”, resaltó.

Más crítico se ha mostrado el diputado de ERC, Gabriel Rufián y la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, que han cargado contra el PSOE “por alinearse con el PP y con Vox” y han anunciado que presentarán un recurso a la mesa del Congreso para que reconsidere su decisión, aunque, no creen que prospere.