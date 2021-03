Interior niega que los pisos turísticos sean “morada” y defiende la actuación policial

El Ministerio del Interior ha negado que haya dado órdenes para que agentes de la Policía Nacional entren en domicilios sin orden judicial cuando se estén celebrando fiestas ilegales, según fuentes del Ministerio. Subrayan que es “absolutamente falso” que hayan emitido orden o documento alguno en el que se den instrucciones sobre el acceso a espacios cerrados sin autorización judicial en el marco de la vigilancia de las medidas sanitarias para hacer frente a la Covid-19.

Además, apuntan que la actuación en un piso turístico en el que se estaba celebrando una fiesta se encuentra actualmente bajo instrucción judicial.

Ocurrió este fin de semana cuando la Policía tuvo que intervenir en una casa donde se estaba celebrando una fiesta ilegal. En un vídeo que ha trascendido en las redes se ve como agentes de la Policía Nacional derriban una puerta para acceder a un domicilio turístico y disolver una fiesta que no cumplía las medidas para luchar contra la Covid-19. Los asistentes de la fiesta ilegal primero se negaron a abrir la puerta ante la presencia de la Policía en la calle Lagasca de Madrid, a las cinco de la madrugada del pasado día 21 después de que un vecino denunciara que llevaba varios días sin poder dormir por los ruidos de uno de los pisos donde se estaba celebrando una fiesta. Los agentes tuvieron que intervenir después de constatar los indicios que les había apuntado el vecino.

Polémica fiesta

Después de varias advertencias, dado que era evidente que las personas congregadas en el interior del inmueble estaban escuchando perfectamente lo que les ordenaban los agentes, uno de ellos, con formación en aperturas domiciliarias, intenta abrir la puerta de acceso al inmueble. Una de las que participaban en la fiesta manifestó, desde el interior de la casa, ser letrada y jurista, indicando a los agentes que no es legal su intervención, y les espetó que no tenían por qué identificarse amparados en encontrarse en un domicilio, y que sin orden judicial no podían acceder al interior y “que se marcharan del lugar o iban a perder su placa”.

Los agentes, informaron de manera “clara, cumplida y sobradamente de la legalidad de la intervención al amparo de los artículos 1 6 .1 , 16, 5 , 9 y 13 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana”. También Interior defiende que la intervención policial se hizo de manera profesional y subraya que “hay que tener en cuenta que el piso al que acceden no constituiría morada” sino que se trataba de un inmueble turístico al que se le estaba dando uso para la realización de una fiesta “contraviniendo la actual normativa sanitaria”.

Dueño absuelto

Sin embargo, un juzgado madrileño ha absuelto al dueño de la vivienda de un delito de desobediencia del que había sido acusado por celebrar dicha fiesta ilegal a la que la Policía Nacional accedió abriendo la puerta a la fuerza sin orden judicial.

En concreto, según consta en el auto, al que tuvo acceso Ep, la jueza acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a uno de los dos detenidos al tratarse de una infracción administrativa leve y no de un delito de desobediencia grave.

Asimismo, explican fuentes de Interior que uno de los detenidos solicitó un “habeas corpus” por detención ilegal y que fue desestimado por la jueza instructora del caso.