Muere Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA

Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA, una de las peores organizaciones criminales que ha conocido España, ha fallecido hoy a los 88 años de edad tras padecer una larga enfermedad. A lo largo de su vida, evolucionó de las posturas más intransigentes a otras más tolerantes, partidarias de la negociación y de las vías políticas. Fuee miembro de Herri Batasuna y de Aralar, el partido de Patxi Zabaleta.

Madariaga fundó ETA en 1959, junto a Benito del Valle, Rafa Albisu y José Luis Álvarez Emparanza, ‘Txillardegi’. Lo que durante años trataron de presentar como una organización antifranquista, para tratar de ganarse el apoyo de las formaciones entonces en la clandestinidad, tuvo desde el principio los objetivos secesionistas para los que no dudaba emplear el terror. De hecho, el mayor número de víctimas fueron causadas una vez llegada la democracia, en los años 1979 y 1980.

La estrategia “Oldartzen”, de Herri Batasuna, de “socialización del sufrimiento”, en función de la cual podían ser asesinados, no sólo militares y agentes de las Fuerzas de Seguridadad, sino periodistas, políticos... con el fin de que todos sintieran que podían ser víctimas si no se les daba la independencia, le alejó de la izquierda abertzale. de la izquierda abertzale. El asesinato Gregorio Ordóñez fue la muestra de que esos planes no eran una mera teoría y lo que convenció a Madariaga a pasarse a Aralar.

Durante las negociaciones entre el Gobiernio socialista y ETA, dijo que ETA debía pedir perdón a las víctimas. En julio de 2006, el entonces juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska ordenó su detención en el marco de una operación contra miembros del “aparato político” de ETA.