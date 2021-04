Iglesias dijo al juez que el “estrés” por el “acoso” a su chalet “afectó a su rendimiento laboral”

Pablo Iglesias aseguró al juez que investiga el supuesto acoso a su vivienda por parte de un vecino de Galapagar (Madrid), que las protestas de Miguel Ángel Frontera afectaban a su labor como vicepresidente del Gobierno. En su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba, el líder de Podemos dijo que el presunto hostigamiento afectaba a su trabajo por la situación de “estrés” que le generaba.

“¿En sus funciones como vicepresidente le está afectando de alguna manera?”, le preguntó el juez en esa declaración por videoconferencia del pasado 28 de diciembre. “Es inevitable cuando tienes la cabeza en otra cosa. Entiendo que me va en el salario que haya protestas en el lugar de trabajo como pueda ser el ministerio, pero cuando llegas a casa que es un espacio familiar, si te encuentras con una situación así mentalmente estás en otra cosa”, explicó Iglesias.

Según el líder morado en esa situación “es mucho más difícil cumplir con tus tareas y con tus responsabilidades en la medida que el espacio de descanso se ve afectado y el estrés al intentar evitar que los niños sufran lo que estamos viviendo sus padres es muy complicado de llevar y claro que afecta al rendimiento laboral que en este caso es gobernar”.

“No puedo salir a pasear con mis hijos”

“¿Esta situación le está afectando en su vida cotidiana?”, le pregunta el instructor, que investiga por cinco delitos a Frontera. “Claro. Para empezar no puedo salir a pasear con mis hijos -dice Iglesias-, he de restringir sus salidas al jardín por el miedo a que puedan escuchar los insultos de este señor. Muchas veces dentro de la casa les hemos tenido que cambiar de habitación porque cuando utiliza megafonía los gritos y los insultos se escuchan también dentro de casa”. Incluso asegura que “muchos amigos y familiares tienen lógicamente miedo a venir a casa porque se lo pueden encontrar en la puerta. Mi madre y mi suegra que muchas veces vienen a cuidar a sus nietos se ven intimidadas ante ese tipo de situación”.

“Mentalmente es muy difícil llegar al domicilio familiar y encontrarte con esta presión -se quejó el entonces vicepresidente-. Te ocupa muchas horas de tiempo pensando tanto en la cuestión de las acciones judiciales a emprender como incluso cómo proteger a los niños. A mí me preocupa salir con ellos a la calle porque este señor no hace caso a lo que le dicen las Fuerzas de Seguridad y temo tanto una eventual agresión como que pueda decir algo que afecte a los niños que tienen ya los dos mayores más de dos años y empiezan a entender”.

“Muchas veces saliendo de casa me lo he encontrado en la puerta grabando un vídeo. Esas veces estaba yo saliendo con mis hijos. Al entrar en casa con los niños también me lo he encontrado. En la práctica eso me ha obligado a no sacar a mis hijos de casa para evitar una situación desagradable con este señor. Tampoco saco a pasear a mis tres perros y le he pedido a un amigo que lo haga para evitar situaciones desagradables”.

“Profiere insultos como garrapata y chepas”

Iglesias relató al magistrado que desde mayo del pasado año hasta el momento de su declaración -cuando aún no se había acordado la orden de alejamiento-, el vecino denunciado “de manera interrumpida viene a nuestro domicilio a diferentes horas, a diferentes momentos, al principio en concentraciones organizadas con más gente, y profiere insultos como “hijo de puta”, “garrapata”, “chepas””, unos insultos que también se dirigen, según contó, contra su pareja, “diciendo que su único mérito es practicar felaciones, colocarse unas rodilleras y esto viene siendo una praxis habitual desde el mes de mayo”.

“Trata de buscar posiciones en cualquier lugar alrededor de la casa haciendo caso omiso de las indicaciones que le hacen policías o guardias civiles. Los insultos son constantes, muchas veces utilizando megafonía propia, lo cual me ha obligado a no sacar a los niños al jardín para que no tuvieran que escucharle”, reiteró Iglesias, quien recordó que “hace dos sábados estaba mi suegra en casa y este señor estaba en la puerta y tuvo que esperar hasta que la Guardia Civil le convenció de que se alejara lo suficiente para que mi suegra pudiera salir con cierta tranquilidad desde casa”.

La denuncia de Iglesias

En su declaración judicial del pasado 28 de diciembre -que se realizó por videoconferencia- Iglesias y Montero aseguraron sentir «miedo» por el supuesto hostigamiento del vecino al que denunciaron por acoso -y a quien el juez de Collado Villalba impuso una orden de alejamiento de 500 metros- y se quejaron de las consecuencias de esas protestas para sus tres hijos, hasta el punto de que según la titular de Igualdad el comportamiento de Frontera habría alterado la rutina de los pequeños, que según explicó a veces se despiertan por las protestas.

El líder de Podemos denunció al vecino por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, acoso, coacciones y desobediencia a agentes de la autoridad, a los que hay que añadir el de injurias graves a la autoridad que le imputa la Fiscalía. El Ministerio Público denunció a Frontera de oficio por exhibir un letrero en el que se leía que Iglesias es «hijo de un terrorista», en referencia a la vinculación de su progenitor con el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). En su declaración, el líder morado defendió que su padre «había luchado contra el franquismo».

Sin embargo, su defensa intentó sin éxito que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba le investigara también por alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Y es que en su opinión, Frontera perturbó con sus protestas el entorno del Parque Natural de Galapagar, donde se encuentra su vivienda, “incitando a la desobediencia y creando caos”.

Aunque en la querella se mantiene que Frontera se encaramó al muro de la vivienda para grabar imágenes del interior, Iglesias matizó que se subió a una piedra situada en las inmediaciones desde la que se veía su propiedad.

Escrache a Sáenz de Santamaría

En su interrogatorio, la abogada del investigado, Polonia Castellanos, le preguntó a Iglesias por qué cree que los hechos denunciados no están amparados por la libertad de expresión, como -según le recordó- defendió en relación a los escraches contra la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Pero el líder morado negó que sean casos equivalentes, pues según dijo las protestas contra él se llevan a cabo en su domicilio y no de forma esporádica, pues el denunciado acudía a las inmediaciones de su chalet “todos los días de forma ininterrumpida».

En su ampliación de la querella, la defensa de Iglesias y Montero insistía en que Frontera seguía “acosando” al líder de Podemos y «hostigando» su vivienda con la finalidad de «desalojar de España al vicepresidente y su familia». Y aportó cuatro vídeos de noviembre y diciembre de 2020 en los que, señalaba, se «burla del dispositivo de seguridad», «se opone a las instrucciones de los agentes que le pidan que salga del perímetro» y se jactaba de estar «enfrente de la casa del bolivariano comunista».

La letrada denunció que ese «hostigamiento constante» a la vivienda conseguía «perturbar su intimidad y vida privada» y se quejaba de que «nada le detenga en su fin de perturbar la paz y la intimidad de la familia», lo que en su opinión supone «una serie de flagrantes vulneraciones de derechos constitucionales».

La abogada del vecino denunciado instó al entonces vicepresidente a retirar la acusación contra él tras su defensa de la libertad de expresión del rapero Pablo Hasél, que ingresó en prisión para cumplir una condena de nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. La defensa de Frontera denunció que “por ejercer su libertad de expresión” frente a su chalet, Iglesias le impute varios delitos que pueden acarrear una condena de “hasta de ocho años de prisión”.