“El Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida a mi con amenazas de muerte hacia mí y hacia mi familia. El sobre contenía cuatro balas de Cetme”. Así compartía el secretario general de Podemos y candidato a presidir la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, las amenazas que había recibido. Unas amenazas que se han convertido en el eje de su campaña para los comicios del próximo 4 de mayo. El “discurso del odio” de la ultraderecha y las cartas dirigidas a políticos en los últimos días forman parte de su discurso día sí y día también.

Lejos quedan ya las palabras que hoy muchos recuerdan, en las que Pablo Iglesias aseguraba que “el rollo victimista” no iba con él. El líder de Podemos afirmaba rotundo que “no le gusta” hablar de las amenazas por dos razones. Primero, “porque si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza”. A su juicio, el que amenaza, normalmente, “es un mierda, al que no hay que darle publicidad”.

Iglesias: “No tengo derecho a lloriquear”

Un mensaje que choca con lo vivido estos últimos días de campaña, en los que las amenazas se han erigido como el eje de su discurso y el de su partido. Un mensaje al que se han sumado otros líderes políticos como Mónica García, de Más Madrid, o Ángel Gabilondo, del PSOE. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le seguía el juego al que fuera su vicepresidente y atacaba a la “ultraderecha” por las amenazas recibidas por varios políticos.

Pero Pablo Iglesias, iba más allá. En esa entrevista realizada hace años, se muestra tajante y asegura que a él, ese “rollo del victimista de ¡Ay, me han amenazado!”, no le va. El líder podemita argumentaba que ha habido gente que se ha jugado la vida y lo ha pasado muy mal. “Yo voy con escolta, algo que no le deseo a nadie. Solo puedo dar las gracias a los policías que me protegen, que lo hacen muy bien. Pero yo no tengo derecho a quejarme y lloriquear por las amenazas que recibo”, matizaba el candidato de Podemos a presidir Madrid.