El juez ratifica que la UDEF investigue si los correos de Monedero con Neurona son auténticos

El juez que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos ha ratificado su decisión de que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) examine la veracidad de los correos que supuestamente se intercambió Juan Carlos Monedero con la consultora Neurona Consulting. Y es que Juan José Escalonilla es consciente de que la “posibilidad técnica de alterar los correos”, por lo que considera necesario que sea la unidad policial la que certifique o no su autenticidad.

Escalonilla -que rechaza el recurso del cofundador de Podemos contra esa decisión- pretende esclarecer si Monedero -que declaró como investigado el pasado marzo- cobró 26.200 euros como comisión por la contratación de Neurona Comunidad por parte de Podemos para la campaña de las generales del 28 de abril de 2019, unos trabajos que el instructor sospecha simulados por los que la formación morada desembolsó 363.000 euros.

El magistrado descarta que, como propuso la defensa del investigado, fuese el propio Monedero el que acudiese al juzgado para que Escalonilla pudiese examinar su cuenta de correo y la autenticidad de los mensajes intercambiados con Neurona, que en su día fueron aportados al juez por el cofundador de Podemos.

Pero en una resolución del pasado 30 de abril a la que ha tenido acceso este periódico, Escalonilla ha decidido -con el respaldo de la Fiscalía- mantener su decisión de que sea la unidad policial la que esclarezca si esos correos son veraces o, por el contrario, han podido ser manipulados.

Una diligencia “necesaria”

Para el instructor, el análisis de la UDEF se justifica en “la necesaria adveración de la realidad de los correos electrónicos aportados por Juan Carlos Monedero y de su fecha de emisión determinada” dado que, recalca, esta unidad cuenta “con los medios oportuno y hábiles para tal fin”

Para Escalonilla, para esclarecer esos extremos “no resulta suficiente” con la pretendida comparecencia de Monedero en el juzgado para “comprobar que los correos aportados se encuentran reflejados en su cuenta de correo electrónico”. Ni tampoco basta con reclamar a Neurona Consulting que ratifique si esos mensajes “fueron enviados y recibidos por dicha mercantil”.

Y es que el instructor resalta que “es conocida la posibilidad técnica de alterar los correos electrónicos”, por lo que considera necesario “constatar su realidad mediante medios técnicos o a través del proveedor de dicho servicio”.

La ex senadora Cánovas declarará como testigo

En otra resolución, Escalonilla acuerda -tal y como le pidió Vox- citar a declarar como testigo el próximo día 25 a la ex senadora de Podemos Celia Cánovas (personada en el procedimiento como acusación particular) dado que, argumenta, por su condición de ex senadora de la formación morada “puede tener conocimiento directo de los hechos objeto de investigación”.

La UDEF también investiga si es veraz o no la documentación aportada por Podemos sobre la presencia en España de trabajadores de Neurona durante la campaña electoral a las elecciones generales del 28 de abril de 2019, para intentar esclarecer si esos trabajos por los que percibió 363.000 euros se prestaron o no.

Un informe policial del pasado marzo siembra dudas sobre la documentación aportada por Podemos al juez del “caso Neurona”, facturas incluidas, para intentar acreditar los trabajos supuestamente de carácter electoral para las generales del 28-A. En ese informe, la UDEF concluye que “una gran cantidad de archivos no se ajustan por el contenido a la finalidad del contrato” pues “parece tener otro fin que no es el de las elecciones generales del 28 de abril de 2019”.