Los mejores memes del nuevo look de Pablo Iglesias sin coleta

El cambio de look de Pablo Iglesias ha sido más inesperado que su marcha de la política. El líder de Podemos nos ha sorprendido a todos desprendiéndose de una de sus señas de identidad, su coleta. El ex vicepresidente segundo del Gobierno ha aparecido sin su característica coleta en unas imágenes publicadas por La Vanguardia en las que sale sentado frente a una mesa leyendo un libro. Iglesias ha posado de perfil y de frente, para no dejar duda de que su nueva imagen no es un montaje, sino que realmente se ha atrevido a coger la tijera.

Iglesias deja atrás la imagen que le ha acompañado desde sus inicios en la política, y las redes sociales no han podido desaprovechar la oportunidad de comentar el inesperado cambio de look. A lo largo de la mañana, “Pablo Iglesias”, “El Coletas”, “Sansón” o “Brad Pitt” se han convertido en tendencia en Twitter por las fotos del ex candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Muchos usuarios han relacionado la derrota de la izquierda en las elecciones del pasado 4 de mayo con el cambio de imagen. De hecho, se han viralizado los montajes de Pablo Iglesias sin coleta por culpa de una Isabel Díaz Ayuso vestida de torera.

La realidad de lo que le pasó a el coletas pic.twitter.com/X4ucv2Bfrv — el pajarito ha hablado (@elpajaritohh) May 12, 2021

También se ha hablado de que Pablo Iglesias ha decidido cortarse la coleta para iniciar una nueva etapa, y hasta ha aparecido una sinopsis de la típica película de los sábados por la tarde.

Harto de su ajetreada vida, Paul Churches decide cambiar de look y trasladarse a un pequeño pueblo de la Provenza francesa, donde abrirá una tienda de cupcakes y realizará asambleas para decidir el color del frosting -"Un nuevo horizonte" (Goodbye to my hair) sábado, 16h en La1 pic.twitter.com/mkoPW0joLj — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) May 12, 2021

Por su característica imagen, los simpatizantes de los partidos de la derecha le pusieron el mote de ‘El Coletas’. En los últimos meses, Iglesias optó por recogerse el pelo con un moño para no pasar calor y evitar que sus hijos le tirasen del pelo. Ahora, tras pasar por la peluquería, los ‘haters’ no podrán agarrarse a su cabellera para referirse a él en un tono peyorativo.

La derecha al enterarse de que ya no va a poder llamar El Coletas a Pablo Iglesias. pic.twitter.com/aPrqBv7lND — Gema MJ (@gmaemejota) May 12, 2021

Aún así, rápidamente le han buscado un nuevo apodo. Del ‘Coletas’ ha pasado al ‘Cayetanos’ porque su corte de pelo es del mismo estilo que el que llevan algunos jovenes ‘pijos’ que encajan dentro de unos estereotipos criticados por la izquierda, como vestir con chaleco acolchado sin mangas o zapatos náuticos.

Ha pasado de ser el coletas , a ser el cayetanos 🇪🇸 pic.twitter.com/6rLZFs6JzG — Nano (@gabriel19ap) May 12, 2021

Incluso el coronavirus se ha posicionado respecto a la decisión de Iglesias. La cuenta parodia de la enfermedad ha lamentado que la famosa coleta se haya ido antes que la pandemia.

También se ha ido la coleta de Pablo Iglesias antes que yo. Impensable. https://t.co/VXHSS0a8TT — Coronavirus (@CoronaVid19) May 12, 2021

Muy comunistas pero luego bien que utilizamos Garnier Nutri Repair Triple Action, que protege, repara y suaviza. pic.twitter.com/CG3O0JlC44 — Kim Jong-un (@norcoreano) May 12, 2021

a ver estaba clarísimo que Iglesias se moría de ganas de quitarse la coleta pero sabía que, como Sansón, cortarse el pelo sería perder automáticamente su poder. Los símbolos mueven naciones enteras, lo sabe él mejor que nadie. — patri (@adasarter) May 12, 2021

Acaba de decir Sonsoles Ónega que Pablo Iglesias con el pelo corto se parece a Brad Pitt. pic.twitter.com/wj7s584GDc — Doctora doña Agustina de Fecca Fan Club (@FekkaFrau) May 12, 2021