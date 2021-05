Visto para sentencia el juicio de la “caja B”: el PP tacha de “impostura” la confesión de Bárcenas

Visto para sentencia tres meses después. El juicio de la “caja B” ha celebrado su última sesión -en la que tanto Luis Bárcenas como el resto de los acusados han renunciado a su derecho a la última palabra- entre las críticas del abogado del PP a su ex tesorero, cuya confesión ha tildado de “impostura”, y a las acusaciones populares, a las que ha reprochado su “mala fe” por imputar a la formación hasta un delito de organización criminal (que finalmente retiró Izquierda Unida)

Bárcenas se sentó en el banquillo tras mostrar por escrito a la Fiscalía su predisposición a colaborar con la Justicia y tras señalar, entre otros ex altos cargos del PP, al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy -que declaró como testigo- por el supuesto cobro de sobresueldos. Incluso defendió que destruyó en su presencia una copia de esos papeles en una trituradora de su despacho. Pero el letrado del PP -que se enfrenta a una posible condena como responsable civil subsidiario- ha restado trascendencia a esa confesión, que considera impostada, y le ha instado a desvelar el origen de su fortuna en Suiza.

“Si realmente quiere colaborar con la Justicia -ha dicho el abogado Jesús Santos en su informe final en referencia a Bárcenas- lo que tendría que haber ofrecido es una clara información de la procedencia de ese patrimonio, en el que llegó a acumular 47 millones de euros, y la devolución de ese patrimonio del que se ha enriquecido delictivamente”. Además, ha reseñado, que tras su condena a 29 años de prisión en el “caso Gürtel”, Bárcenas “conoce perfectamente que las consecuencias de esa confesión no tienen ninguna trascendencia penológica para él”.

“Duodécima versión de los hechos”

El PP ha defendido su inocencia y ha reclamado al tribunal una sentencia absolutoria al entender que los hechos que se le imputan “carecen de relevancia penal”. Y es que la Fiscalía sigue manteniendo que tanto el partido como Unifica, la empresa que reformó la sede del PP, son responsables civiles subsidiarios de los 194.503 euros que reclama Anticorrupción a Bárcenas, al ex gerente Cristóbal Páez y a los dos administradores de la empresa, como indemnización a Hacienda, por el supuesto fraude en el Impuesto de Sociedades de 2007 al no declararse esos ingresos opacos.

Para la defensa de los populares, la confesión de Bárcenas, quien según ha recalcado “nos ha dado la duodécima versión de los hechos”, es un cúmulo de “incongruencias y medias verdades” que contradice sus versiones anteriores mediante “matizaciones y coartadas”. Entre ellas, ha resaltado su “explicación ilógica e irracional” en referencia a las dos versiones existentes sobre un supuesto pago de sobresueldos a Mariano Rajoy. “Manipula ese documento, borra la mención a Gonzalo Urquijo e introduce la mención a Rajoy”, ha subrayado en relación a la versión del ex tesorero de que lo hizo a petición de su antecesor, el ya fallecido Álvaro Lapuerta, para “presionar” al entonces líder del PP.

Para la defensa del PP, Bárcenas hizo públicos esos papeles en 2013 por “motivaciones espurias”, como una “cortina de humo para distraer la atención de los tribunales y centrarla en la presunta financiación irregular del Partido Popular y en los sobresueldos”.

“Qué casualidad que estos papeles salgan a la luz en el momento en que se tiene conocimiento de que han llegado a la Audiencia Nacional los resultados de la comisión rogatoria de sus cuentas en Suiza”, ha llamado la atención el letrado. Para el abogado, resulta reseñable que a partir de ese momento Bárcenas “pasa a un segundo plano y se pone en el primer plano la financiación del PP”. “¿Cómo es posible que este protagonista principal de este procedimiento no haya sido objeto de una entrada y registro en su domicilio?”, se ha preguntado.

Critica las “vinculaciones políticas” de las acusaciones populares

El representante legal del PP comenzó este juicio instando al tribunal a que evitara que se convirtiera en un “circo mediático” del que se sirvieran las acusaciones populares, entre ellas IU y el PSOE, para “desgastar” políticamente al partido. Y en la última sesión ha redoblado sus críticas a esas acusaciones populares, a las que ha pedido al tribunal que les condene en costas por unas imputaciones que considera temerarias y “contrarias al principio de buena fe procesal”.

Tras denunciar sus “vinculaciones políticas”, Santos les ha afeado que hayan impulsado “peticiones acusatorias sin fundamento y con una desmesura que no puede salir gratis”. Asimismo, ha puesto de relieve la “pena de banquillo que han tenido que sufrir por segunda vez” (tras el juicio del “caso Gürtel”) ex altos cargos del PP como Mariano Rajoy y varios ex secretarios generales de los populares al tener que comparecer como testigos ante el tribunal.

De hecho, ha insistido en su “clara y manifiesta falta de legitimidad” para ejercer en solitario la acción penal (en aquellos delitos que no ha respaldado la Fiscalía). “El 75 por ciento de las sesiones han sido prácticamente inservibles”, les ha achacado respaldando la crítica de otro de los abogados de las defensas.