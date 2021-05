El taxista que le llevó: “Era una maleta grande y pesaba una barbaridad: 50 o 60 kilos”

Uno de los testigos más importantes del presunto crimen de Heidi Paz, cuyo torso fue hallado en agosto de 2018 en una nave de Usera, es el taxista que trasladó al presunto responsable desde su casa hasta la nave. Ha sido el penúltimo testigo en declarar esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid, por donde han pasado ocho testigos, entre ellas dos ex parejas de César Román, que han dibujado el perfil de una persona violenta.

José Luis López fue el taxista que aquel día recibió desde la emisora Tele Taxi un servicio para la calle López Grass de Vallecas. Según la operadora, eran las 16:21 horas del 13 de agosto. Allí estaba esperando un señor muy bajito con una maleta “grande y de un color oscuro” que “pesaba una barbaridad”. “Le dije que si llevaba libros porque a veces la gente que hace oposiciones lleva muchos libros y le pedí que me echara una mano porque yo solo no podía”, ha explicado, añadiendo que él lleva muchos años de profesión y coge muchas maletas “y no pesan tanto”. Podría pesar, concretamente, mas de 50 o 60 kilos y el testigo asegura que puede aproximar el paso porque va al gimnasio y sabe más o menos los kilos que coge. “20 kilos los cojo yo sin ningún problema”, ha respondido a preguntas de la acusación. Esto podría traducirse en que, lo más probable es que César trasladara a su víctima a la nave en el interior de esa maleta y ya allí procediera a descuartizarla entre el 5 y el 13 de agosto, cuando, presuntamente, quita los implantes y trata de quemarlos junto a un colgante en el montacargas de la nave. El humo de ese fuego fue lo que alertó a los vecinos y poco después se presentaron los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid en el lugar.

“Me dijo que estaba de mudanza”

Al conductor le llamó la atención César, que se sentó en el asiento del copiloto, porque hablaba mucho, por ser tan bajito y por el peso de la maleta. Le pareció un tipo peculiar y “un poco prepotente”. “Me dijo que estaba haciendo una mudanza porque su mujer se quería cambiar de barrio y que era representante y viajaba por España”.

También declaró Ignacio Villalba, un propietario de un establecimiento hostelero cercano al de César con quien quedó el 13 de agosto, antes de huir a Zaragoza, para venderle cosas de sus negocios en ruinas y sacar algo de efectivo. “Me ofreció si quería algo de su bar y le cogí mesas y vino, fue lo único que me interesó de todo”. Asegura que quedaron en Ronda de Valencia y le dejaron en Atocha sobre las 20:00 horas y que no llevaba “ropa de trabajo”.

Tienda de chinos en López Grass

La testigo de origen chino Hai H. Z., que ha declarado acompañada de un intérprete y que, según declaró en la fase de instrucción y ante la Policía, vio aquel día a César con una maleta y bolsas de basura desde el comercio de chinos en el que trabaja en la calle López Grass, hoy no ha recordado nada y no ha querido contestar a las preguntas.