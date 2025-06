Koldo adelantó la marcha de la mano derecha de Marlaska: "No aguanta más"

Rafael Pérez, mano derecha del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejó su puesto a finales de mayo de 2025. Una decisión meditada que se estaba dilatando en el tiempo, como publicó este medio. Más de un año y medio antes de esta renuncia, Koldo García adelantó este cese a Santos Cerdán en una conversación. "No aguanta más", aseguraba el exasesor de José Luis Ábalos.

El encuentro donde se produjo esta revelación data del 12 de diciembre de 2023. Ni Ábalos ni Koldo estaban ya en el ministerio. A pesar de ello, el exasesor reclamó con insistencia reunirse con Santos Cerdán para conseguir la adjudicación de dos obras públicas. Necesitaban dinero y se lo habían trasladado al exdirigente socialista que ayer anunció su dimisión tras hacerse público el informe de la Guardia Civil.

La cita se produjo en un establecimiento público. Esta reunión fue grabada por Koldo García y se produjo pocos meses antes de la explotación de la investigación de la UCO que propició que fuera detenido. Un detalle que cobra relevancia ya que el que fuera mano derecha de Ábalos sabía que estaban tras sus pasos.

"Rafa se quiere ir"

Precisamente, por este asunto, Santos y Koldo comentaron cuál era la forma más segura de comunicarse para que las autoridades no interceptaran sus conversaciones. En el marco de esta charla, Koldo afirma que "Rafa se quiere ir". "No sé si te lo habrá dicho ya, me lo dijo a mí, Rafa es secretario de estado de Interior", remarca el exchófer.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, durante una reunión con los responsables de la lucha contra la violencia de género de las Fuerzas de Seguridad del Estado el martes. A. Pérez Meca Europa Press

"Me dijo Paco que se queda", respondía Cerdán. "Me dijo que se quería ir, porque no aguantaba más, como magistrado que es, es juez, ¿sabes?", argumentó Koldo dando por zanjado el tema ante el que por entonces formaba parte de la cúpula socialista.

A pesar de esta conversación, Rafael Pérez aguantó en el cargo hasta el 27 de mayo de 2025. Más de un año y medio de espera. Como público este medio, el que fuera mano derecha de Marlaska llevaba mucho tiempo meditando su marcha.

Rafael Pérez formaba parte del equipo de Fernando Grande-Marlaska desde su llegada al ministerio, en julio de 2018. Primero asumió las funciones de jefe de Gabinete y, posteriormente, el 17 de enero de 2020, el exmagistrado le nombró secretario de Estado de Seguridad, responsabilidad que ha ocupado hasta la actualidad.