La ex mujer de César: “Tiene una orden de alejamiento por malos tratos. Una vez me tiró una bombona de butano”

Si alguien conoce bien a César Román Viruete, “El Rey del Cachopo” es la persona que ha compartido su vida con él durante 14 años. Se llama Natividad Rodríguez, es la madre de la hija pequeña de César y ha comparecido como testigo en la Audiencia Provincial de Madrid. Ha dibujado un perfil aterrador del acusado, a quien terminó denunciando por malos tratos tras muchos años de silencio. Así lo ha explicado a preguntas del fiscal cuando le ha preguntado si era una persona violenta. “Muchísimo”. “Estuve con él hasta finales de 2017 y le puse una denuncia por malos tratos. Me llamaba zorra, me ha dado empujones y en una ocasión, cuando vivíamos en Málaga, me tiró una bombona pero no me dio y me metí en el coche. Él rompió el retrovisor”. No fue el único episodio violento que vivió con César. De hecho la condena que tiene ella por falso testimonio es por una pelea de bar de Román, que la “obligó” a testificar a su favor aunque era mentira.

Orden de alejamiento

Nati vino a vivir a Madrid cuando ya había nacido Elena y poco después él también vino pero ya se separaron. Establecieron un régimen de visitas y a César le pusieron una orden de alejamiento de ella, por lo que se comunicaban siempre a través de terceras personas para temas relacionados con la niña. En verano de 2018 a Román le tocaba quedarse a la menor la primera quincena de julio y la primera de agosto pero él cambió la de julio alegando, según le dijeron a ella, que tenía problemas de salud, de corazón concretamente, y que no podía llevársela. Después, la primera quincena de agosto tampoco dio señales de vida (recordemos que el presunto homicidio, descuartizamiento y quema de los implantes de silicona se produjo los días 5 y 13 de agosto) hasta precisamente el día 13, cuando le comunicaron a través de un empleado que si podía cambiar la quincena del 15 al 30 de agosto. Ella accedió pero llegado el día ya la persona que intercedía le comunicó que no lograba contactar con Román.

Nati también ha explicado, contradiciendo a César, que Elena, la niña, le contaba que se quedaba muchas veces en casa de Gloria, la madre de Heidi, cuando estos comenzaron su relación. Posteriormente, mucho después de romper la relación, la llamaron del colegio advirtiendo de que su hija mayor, que también había convivido con César, escribía cosas como que “se quería morir y que tenía miedo a César”. Román, ha quedado también de manifiesto, nunca pasó pensión alimenticia por Elena, de quien ahora se queja que no va a visitarle a prisión.

“Me mató tres perros. Me fueron muriendo y desapareciendo a perro por mes”