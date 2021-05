La entomóloga que estudió el cuerpo de Diana Quer tumba ahora al “Rey del Cachopo”: “Las larvas del torso indican que llevaba, mínimo, cuatro días sin vida”

No hay sesiones más “dañinas” para César Román, “El Rey del Cachopo”, que aquellas en las que profesionales de la ciencia exponen sus conclusiones tras el estudio del torso de Heidi Paz, presuntamente descuartizado por el acusado. Los profesionales han explicado hoy en la sala de la Audiencia Provincial toda la información que lograron extraer del cuerpo y tira por tierra algunas de las “asideras” de la defensa, como la data de la muerte de la víctima. Los forenses del Anatómico de Madrid Enrique Dorado (antropólogo) y Concepción Magaña (entomóloga) han declarado hoy las conclusiones de su estudio del torso. Magaña, que ya estudió las larvas en el cuerpo de Diana Quer y pudo determinar que el cuerpo había estado emergido del agua al menos 20 días (según el ciclo del insecto que había colonizado el cadáver), ha tumbado también hoy la tesis del “Rey del Cachopo”.

“Al menos cuatro días”

Según la científica, que ha explicado que pueden aproximar la data de la muerte de un cadáver en función de la especie que ha colonizado el cuerpo y la fase del ciclo del insecto concreto, concluyó que la especie hallada en el torso de Heidi es una que suele aparecer el interior de una vivienda en verano, no del campo, y, en cuanto a la data, apunta: “Llevaban al menos cuatro días allí”. En este sentido, la profesional fue muy clara: “No sé en qué momento las moscas accedieron la cadáver, primero les tiene que llegar el olor” y si, por ejemplo, estuvo cerrada en una maleta varios días, el acceso era imposible. Magaña añadió: “Menos de cuatro días, no; más, sí”. En este sentido apuntaron que hay que tener en cuenta que, además de la maleta, dentro había una bolsa de basura. Hasta ahora, la defensa de Román sostenía que este calculo “contradecía” la versión policial, que sitúa el crimen el día 5 de agosto de 2018 (el torso fue hallado el día 13) pero hoy ha quedado demostrado que este estudio no puede saber el momento en el que el insecto ha colonizado el cuerpo y puede hacerlo muchos días después de la muerte si ha estado debidamente cerrado y preservado de la fauna cadavérica.

“Tuvo que hacerlo un veterinario o carnicero”

Por su parte, el antropólogo Enrique Dorado, ha explicado que él estudió el torso una vez sus compañeros habían concluida la autopsia. Pudo determinar que los cortes del descuartizamiento se habían hecho con un “cuchillo de filo”, no de sierra ni hachas. “Eran cortes muy numerosos y para separar se introdujo la punta del cuchillo en las cavidades articuladas”; es decir, no se cortó hueso, sino solo ligamentos y tendones. Por ese tipo de cortes precisamente, el profesional apreció que se trataría de una persona “con experiencia en el manejo del corte como veterinario o carnicero” o profesional de la medicina. Tras esqueletizar el torso también estudiaron los huesos y pudieron determinar que se trataba de una persona joven. También apreciaron lesiones en las costillas cuarta derecha y quinta izquierda a buen seguro de seccionar las mamas al cadáver.

“Era de piel oscura”

También han declarado las profesionales de Histopatología , que estudiaron varios tejidos de la víctima y no pudieron apreciar lesiones pero sí, en un resto de epidermis, “tenía muchos melanocitos, una característica de la piel oscura”. Con respecto al estudio del útero, si es posible no tener lesión por cesárea, las profesionales explicaron que tras 18 meses puede no detectarse.

Esta mañana también han comparecido las agentes de la Policía Nacional que estudiaron la letra de la carta que Heidi dejó en el piso de López Grass comunicándole a César que dejaba la relación y cotejaron con una muestra indubitada para llegar a la conclusión de que sí lo había escrito la misma persona.

Y la prueba “estrella” de la defensa, la pericial de Luis Duque que cuestionaba la huella encontrada en el bote de sosa cáustica, ha sido desmontada por el fiscal, ya que los agentes de Científica solo dan cuenta de las identificables (el profesional sostenía que es imposible que solo hubiera una huella de un único dedo), así como un error de cálculo en la prueba de ADN.