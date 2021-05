Detenido un joven en Santurce tras una pesada broma a un amigo: le pone un chaleco antibalas y le dispara

La Ertzaintza ha informado a través de una nota de prensa de la detención de un joven de 29 años en Santurce (Vizcaya) tras la difusión de un vídeo en redes sociales en el que dispara con una pistola a un amigo que porta un chaleco antibalas.

✋👮‍♀️ Detenido en #Santurtzi por un delito de tenencia ilícita de armas



📲 El arrestado, en un vídeo publicado en redes sociales, aparece colocando un chaleco antibalas a un amigo, al que después dispara con un arma de fuego con su consentimiento



👉 https://t.co/iuyXV6InJL pic.twitter.com/f16DpBHWBp — Ertzaintza (@ertzaintzaEJGV) May 26, 2021

Tal y como se puede ver en las imágenes, se trataba de una broma y de una acción con total consentimiento por parte de la persona que recibió el disparo. Este, entre risas, le decía al autor del disparo: “A que me matas eh, a que me matas. Apunta eh, a cualquiera no le dejo esto, yo confío en ti”. Después, le apremia a apretar el gatillo con un “vamos”.

Tras esto, el joven que portaba la pistola le dice que no se mueva “nada” y acto seguido le dispara. El receptor del disparo inmediatamente suelta un grito, “qué ostia”, y se palpa la zona abdominal en busca de daños. Por fortuna, no sufrió ningún tipo de lesión. Al ver que la temeraria acción resultó sin daños personales, ambos comienzan a reír a carcajadas. El autor del disparo le dice en broma a su amigo que le va a dar otro tiro y le apunta a la cabeza.

El vídeo fue difundido en las redes sociales y, tras ello, el mencionado cuerpo policial comenzó a investigar si se estaba cometiendo algún delito por supuesta tenencia ilícita de armas por parte de las personas que aparecen en el mismo.

Teniendo conocimiento de que estaban siendo buscado por la policía, el portador del arma decidió presentarse voluntariamente en dependencias de la Policía Municipal de Santurtzi, donde una patrulla de la Ertzaintza lo ha recogido y ha procedido a su detención.

Según informa la Ertzaintza, ambas personas son conocidos por ser integrantes de una banda de delincuentes con un amplio historial delictivo.