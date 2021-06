Interior deja sin posibilidad de ascenso a miles de policías

“Las peores previsiones se han cumplido. El Ministerio de Interior y la dirección general de la Policía (DGP) incumplen sus promesas y ejecutan sin piedad la Ley Orgánica de Régimen de Personal de 2015 frustrando las carreras de miles de policías.”, según denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

En este sentido, anuncia la interposición de una demanda y “solicita medidas cautelares para frenar una injusticia que deja en la cuneta las aspiraciones de miles de funcionarios y perjudica el servicio al ciudadano”.

Desde que en 2015 --explica-- la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía saliera adelante no hemos dejado de exigir que se prolongue la moratoria para evitar lo que hoy ya es una realidad. “Miles de compañeros ven frustradas sus carreras en todas las escalas de la Policía en un nuevo episodio del desamparo institucional que sufren los funcionarios por parte de la Administración. El motivo de semejante desatino no es otro que la inacción de Interior y la DGP y el incumplimiento evidente de sus promesas”.

Cuando en 2015 se aprobaron las medidas para endurecer los ascensos en la Policía, Interior se comprometió a facilitar herramientas a los policías para que pudieran adaptar su cualificación a las nuevas exigencias dando un plazo de cinco años a los agentes para hacerlo. Durante estos años Interior nunca creo la “universidad policial”, ni la malla curricular para facilitar la formación de los policías, ni atendió las peticiones al respecto. Ahora, seis años después, Interior exige un grado universitario a miles de policías que no han dispuesto de los medios que se les prometieron ni la oportunidad de lograrlo”.

En opinión del SUP, La Administración debería facilitar “el acceso al conocimiento de los funcionarios y no que sean estos los que lo hagan de forma autodidacta para no perjudicar al último usuario que es el ciudadano. En este momento, a consecuencia de la inacción de Interior y la DGP, miles de policías se encuentran en tierra de nadie, desmotivados. Su experiencia profesional se perderá resintiéndose el servicio al ciudadano”.

Y citan un ejemplo: “un subinspector con 25 años de servicio intachable y más de 100 detenciones no podrá ascender por carecer de título universitario. Desde el SUP creemos que las reglas del juego no se pueden cambiar a mitad de partido. Esta organización ha interpuesto una demanda, solicitando medidas cautelares para frenar este desaguisado, y pedirá explicaciones sobre el destino desconocido de la partida de cuatro millones de euros que en los presupuestos de 2021 se destinaban a solucionar el problema”.