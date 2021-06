Malestar en las Fuerzas de Seguridad por los indultos: se premia el delito y se olvida al que lo combate

El malestar es evidente, tanto en Policía como en Guardia Civil. Aún está pendiente un reconocimiento oficial, incluida la concesión de medallas y anotación de felicitaciones, por el trabajo que realizaron los agentes para frenar la intentona golpista en Cataluña del 1-O de 2017, cuando tienen que asistir hoy a la concesión de indultos a los que promovieron aquella acción delictiva. Es como si se premiara el mal ente al bien, el delito frente al que lo combate, ha comentado algún agente.

En agosto de 2019, fuentes próximas al ministro Marlaska manifestaron a LA RAZÓN que ya estaba en marcha el proceso de concesión de las condecoraciones, sin que, hasta el momento, se hasya materializado. “¿Se va a condecorar a los agentes que se han destacado por su trabajo en los disturbios?, preguntó el periodista. “Espero que no haya ninguna duda al respecto: de otra manera, será un indignidad” se dijo en ese momento.

Desde los sindicatos y asociaciones, y a título individual, se subraya que aún no ha reparado la injusticia con los “miles de compañeros desplegados en 2017 durante la Operación Copérnico, a quienes no se ha reconocido su esfuerzo e implicación en el cumplimiento de las órdenes judiciales para impedir la celebración de un referéndum ilegal en Cataluña”. Se subraya la intensidad y complejidad operativa nunca antes vista “y todo eso sólo podría ser compensando con condecoraciones”, se dice desde el SUP. “La deuda no está saldada y los compañeros desplegados sí estuvieron a la altura”.

Ayer, en la reunión del Consejo de la Guardia Civil, desde la APROGC se recordó a la directora general, que dio la callada por respuesta, los cientos de medallas y felicitaciones que están aún pendientes y que, a la vista de lo que ocurre, pueden quedar en el archivo.

Agentes de ambos cuerpos, consultados por LA RAZÓN, muestran su malestar por lo que está ocurriendo. No entran en valorar las decisiones del Gobierno sobre los indultos (aunque, lógicamente, tienen su opinión) pero subrayan el sinsentido que supone premiar a los que promovieron la revuelta y olvidar a los que la contuvieron. Obedecían, en cualquier caso, las órdenes emanadas de los tribunales de Justicia y de los mandos políticos. Recuerdan las situaciones de tensión, de auténtico peligro; los escraches en los hoteles y cuarteles (en los había niños); los insultos; las barricadas; etcétera.

Por su parte, el sindicato JUPOL, ha mostrado su profunda repulsa a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de indultar a los nueve cargos políticos impulsores del proceso independentista catalán y responsables del referéndum ilegal que se celebró el 1 de octubre de 2017 y que derivó en graves disturbios en toda Cataluña.

“Un proceso ilegal en el que cientos de agentes de la Policía Nacional fueron desplegados en Cataluña, para preservar y garantizar el orden constitucional y que además tuvieron que intervenir en diversos disturbios que provocaron múltiples lesiones a los funcionarios policiales, así como una serie de destrozos tanto en el mobiliario urbano como en el material policial”.

Constituye “una falta de respeto de este Gobierno que ahora activa toda su maquinaria propagandística para perpetrar unos indultos que no se acogen a ninguno de los preceptos legales y deja en el olvido a los agentes de la Policía Nacional que participaron en la llamada Operación Copérnico y en posteriores intervenciones relacionadas con el independentismo catalán”.

Subrayan que es una “demostración del abandono del Ejecutivo de Sánchez a los agentes lo hemos podido ver estos días, con la decisión del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, de jubilar a varios de los agentes heridos en estos disturbios, sin reconocerles la enfermedad en acto de servicio, provocando así un importante perjuicio económico”.