El líder del PP, Pablo Casado ha asegurado que, tras los indultos, su partido recurrirá de todas las maneras posibles esta medida de gracia. “Voy a solicitar la legitimación para presentar el recurso ante el Supremo de los indultos, porque considero que somos parte perjudicada”. Los populares aunque no fueron acusación popular en el juicio del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, recuerdan que son “parte perjudicada” después de que un juez haya llamado declarar a miembros de los CDR tras valorar un informe de la Guardia Civil en el que tenían al líder del PP en el punto de mira y Moncloa no avisó a Casado de ello. También, durante los días previos al 1-O, al presidente de Cataluña del PP “le reventaran ese día el coche”, etc. “Somos un partido de Estado, pero cuando no se hace caso a la Justicia, nos queda al menos la posibilidad de dar un cauce a través de la desafección ciudadana”.

En una entrevista en Más de Uno, de Onda Cero, Casado ha recordado que además, esos días, “miles de catalanes pacíficos vieron como los presos que están siendo indultados alentaron a la violencia” al tiempo que llegaron a marcar a muchos hijos de esos catalanes en los colegios. “¿Qué broma es esta de la concordia? Los regímenes más espantosos se han producido cuando se ha votado en contra de la ley ¿En qué país cabe?”, se preguntó.

Casado indicó que la ley de indultos deja claro que el tribunal sentenciador tiene algo que decir, y “no lo dice el tribunal solo, lo decía Sánchez, que jamás se haría sin el informe del tribunal sentenciador” al tiempo que recordó que el presidente del Gobierno “no solo cambia de criterio, sino que, con su arrogancia que le caracteriza, pretende que la cambiemos los demás”. “Jamás se había escuchado a un presidente decir que la ley es castigo, que la Constitución es revancha y que la venganza es algo que tiene que ver con la Justicia”. “Los indultos se tienen que hablar en el Parlamento y acatar lo que dice la justicia”. Por ello, consideró que “Pedro Sánchez debería ser sincero y dejar de tomarnos por idiotas”.

“Vaciamiento del parlamentarismo”

El líder del PP destacó que se está produciendo un “vaciamiento del Parlamentarismo” donde, indicó se va a debatir debate “la soberanía nacional y la igualdad en una mesa con presidiarios”, cuando se excluye al principal partido de la oposición de “esta nueva historia para todos y para todas” y, advirtió de que Sánchez no puede hacer “performance en teatros”. “Nunca habíamos visto la representación parlamentaria más atacada”. Asimismo, criticó que ahora todo se pacte solo con sindicatos, asociaciones y ONG. “No”. A mí se me llegó a plantear en la pandemia... es que voy a terminar negociando una ley con el padre Ángel o con un chef, destacó a modo de símil.

Casado reconoció que en Cataluña el PP puede haber cometido “muchos errores”, pero no en la defensa de la legalidad y la convivencia democrática. Dijo que su partido “está donde estaba” porque “yo no he engañado a nadie” y recordó cómo, durante el último debate de campaña, le preguntó hasta seis veces a Sánchez si iba a indultar a los líderes del procés y si iba a indultarlos y “mintió”. En Cataluña el PP, dijo, llegó a tener hasta 20 diputados con Josep Piqué al frente, cuando el Pacto del Tinell y se mostró convencido de que su partido mejorará los resultados.