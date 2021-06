Así es el cartel inclusivo del Ministerio de Igualdad para el Orgullo 2021: “Todos, todas, todes”

El Ministerio de Igualdad ha dado a conocer el cartel para promocionar el Orgullo 2021, unas fiestas con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTI del próximo 28 de junio y que tienen como objetivo “defender los derechos de todas las personas LGTBI”.

El cartel, bajo el lema ‘Orgullo de Todas, Todos, Todes. Por una España feminista y diversa’, utilizando el lenguaje inclusivo tan defendido por la Ministra de Igualdad, Irene Montero, lleva una ilustración en la que se representan la primera manifestación por la libertad sexual en España de 1977, a Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, que participaron en las revueltas de Stonewall y al activista socialista Pedro Zerolo, acompañados de la bandera LGTB.

El diseño ha sido elaborado por la artista Lara Lars y difundido a través de la cuenta de Twitter de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, dependiente del Ministerio de Igualdad. En el día de ayer, el Ministerio de Igualdad, además de anunciar el cartel del Orgullo 2021, colgó una bandera trans en la fachada del edificio ministerial con motivo de la semana del Orgullo.

En el Ayuntamiento de Madrid, de momento, no se ha colgado la bandera LGTBI, pero no por motivos políticas, sino por razones legales. El motivo de esta controversia crónica se debe a una sentencia del año pasado emitida por el Tribunal Supremo: no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos. Entonces, el Ayuntamiento madrileño solo penderá del mástil la bandera LGTBI si los abogados municipales así lo aconsejan.