¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid no cuelga la bandera del Orgullo?

¿Bandera sí, o bandera no? Finalmente, el emblema del arcoiris, símbolo del movimiento LGTBI, solo penderá del mástil del Ayuntamiento de Madrid si los abogados municipales así lo aconsejan. Así lo ha asegurado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, después de la “polémica y la controversia” generadas al respecto. Una polémica, por otro lado, a la que año tras año se enfrenta el actual equipo municipal. No por motivos ideológicos, sino por razones legales. “Queremos tener la absoluta seguridad jurídica de que la interpretación es la adecuada y dar por zanjado un debate de aquellos que quieren patrimonializar la causa LGTBI”, reiteró el regidor.

El motivo de esta controversia crónica se debe a una sentencia del año pasado emitida por el Tribunal Supremo: no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos. Una decisión adoptada después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife exhibiera una bandera del movimiento a favor de la autodeterminación del pueblo canario. El propio alcalde recordaba el pasado viernes que “no ha habido cambio de doctrina del Tribunal Supremo y parece difícil que podamos colgar la bandera, lo que no quiere decir que no vayamos a colaborar”.

Quien sí se mostró abiertamente favorable a colgar el emblema en Cibeles fue la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Eso sí, siempre que se “cumpla con la ley”. De hecho, el año pasado, el actual equipo de Gobierno decidió no colgarla por ese motivo. Lo que sí hará el Ayuntamiento es teñir Cibeles, tanto el palacio como la fuente, con los colores del arcoiris a partir de la próxima semana.